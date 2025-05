Terelu Campos se entera de lo que ha pasado en su familia durante su ausencia: "Yo vengo tranquila, yo tranquilita, cariño"

Terelu Campos ponía fin a su misión en 'Supervivientes' este martes y, 12 días después de su inesperado regreso a los Cayos Cochinos, tocaba despedirse de la isla y de sus compañeros para regresar a España con los 'deberes cumplidos'.

Y es que no solo ha logrado todos los retos que le ha propuesto la organización para ayudar a los concursantes -como pelar un coco o pescar-, sino que además nos ha dejado grandes momentos y muchas risas. De su 'tonteo' con Montoya, al sorprendente 'affaire' que habría tenido hace años con Álvaro Muñoz Escassi y han destapado entre risas y como quien no quiere la cosa, la colabora no ha decepcionado en su vuelta al reality.

Este viernes, en torno a las 5 de la madrugada, Terelu aterrizaba en Madrid procedente de Honduras y se encontraba a las cámaras esperándola para descubrir cómo ha sido la experiencia, contarle lo que ha pasado durante su ausencia, y ver su reacción al descubrir que se ha salvado Montoya y la expulsada ha sido Carmen Alcayde.

Vestida completamente de blanco destacando su bronceado, la hija de María Teresa Campos se ha mostrado muy seria ante la prensa por el largo viaje que, como ha explicado, la ha dejado agotada y con más ganas de dormir que de reencontrarse con Alejandra Rubio y su nieto Carlo. "Estoy muy cansada, cariño. Entended que son las 5:00 ... las 6 menos 20 de la mañana y no puedo más. Tú no te has hecho ni tropecientas horas de viaje como yo. Tengo ganas de llegar a mi casa" ha asegurado, afirmando que se "alegra" de que nos hayamos reído mucho con ella en su vuelta al reality.

"Está muy lejos la puerta. Me estáis preguntando los dos a la vez, con lo cual yo no he dormido en todo el vuelo. Estoy agotada y tengo que trabajar esta noche. Con ganas de ver mi cama. Lo primero" ha reconocido tajante y muy sincera cuando le hemos preguntado por sus ganas de ver a su nieto y comérselo a besos.

Durante su ausencia Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' y ha hablado de la relación que Terelu tiene con Mar Flores, desvelando que no hay ningún problema entre ellas y que si no se han visto todavía es porque no se ha dado la ocasión. Unas declaraciones a las que la modelo ha reaccionado con absoluto silencio y sobre las que la presentadora tampoco ha querido mojarse: "No tengo nada que decir, de verdad, nada de nada". "Yo no tengo prisa de nada. Lo que sí quiero es fumar un cigarro, que no me fumo cigarro en 25 horas" ha asegurado rotunda.

La salvación de Montoya en su duelo contra Carmen Alcayde la ha pillado en el avión y se ha enterado por la prensa de que su gran amigo sigue una semana más en el reality: "¿Quién se ha salvado? ¿Montoya? Ah vale, me alegro. Bueno, por un lado me alegro y por otro lado me da pena Carmen, ¿eh?". "Me alegro por Anita y lo siento por Carmen, porque es una tía estupenda. Me hubiera puesto contenta también, te acabo de decir, si se salva Carmen, ¿eh? Los dos me dolían. No voy a mentir, me dolían los dos. Cualquiera de los dos que se fuera me dolía" ha expresado.

"Yo vengo tranquila, yo tranquilita, cariño" ha confesado, asegurando que "tanto como bien" no se lo ha pasado en estos 12 días que ha estado en la isla.

Respecto a las polémicas que cree que se encontrará en su vuelta a la normalidad y a los platós, Terelu se ha mostrado tranquila y ha dejado claro que "no tengo ni idea, te lo prometo. Lo que quiero es llegar a mi casa y tomar un Coca-Cola".

Uno de los frentes abiertos que tiene es sin duda su distanciamiento de Belén Rodríguez, que se mostraba durísima con ella en ¡De Viernes!' mientras se encontraba en Honduras. "Me alegro, que hable todo el mundo que quiera. Que todo el mundo tiene derecho a hablar. Un besito cariño, un abrazo a todos" ha zanjado, dejando claro que no le parece mal que haya hablado de ella.