Uxue, exnovia de Plex, rompe su silencio y admite haber hablado con TardeAR, pero se desmarca: “No sabía que se iba a publicar”

El drama sentimental más comentado del momento suma un nuevo capítulo. Tras días de especulaciones, indirectas en redes y un testimonio que hizo temblar el universo de Aitana, Uxue, exnovia del youtuber Plex, ha confirmado este jueves lo que muchos ya sospechaban: sí habló con el programa TardeAR. Y lo ha hecho ante las cámaras, dejando claro que sus palabras se han “tergiversado” y que nunca quiso hacer daño a nadie.

“La llamada me vino grande, no sabía que se iba a publicar”

Visiblemente afectada, Uxue ha explicado que mantuvo una conversación telefónica con el equipo del programa de Telecinco, pero que jamás pensó que esas palabras verían la luz ni que se presentarían como una entrevista formal.“Yo no quiero desearle el mal a nadie. Esta llamada me vino grande”, confesó la joven al reportero que la abordó en plena calle.

Sus declaraciones contradicen por completo lo que ella misma habría asegurado a Plex en privado, según él mismo reveló en sus redes. Un giro inesperado que ha avivado aún más la polémica, justo cuando la relación entre Aitana y el creador de contenido parecía afianzarse.

Plex se siente traicionado y arremete contra el programa

El pasado martes, TardeAR publicó fragmentos por escrito de la supuesta conversación con Uxue, en la que la joven aseguraba que Plex la había dejado “de un día para otro” por Aitana, calificando la ruptura como “muy triste”. Al conocer este contenido, el youtuber se mostró profundamente indignado y publicó un vídeo donde negaba rotundamente que su ex hubiera hablado con nadie. “Se han inventado una entrevista que mi ex me ha dicho que nunca dio”, declaró entonces, acusando al programa de fabricar un culebrón a su costa.

Ahora, y con la verdad a medias sobre la mesa, la versión de Plex tambalea, mientras los seguidores de Aitana y el mundo del corazón debaten si ha sido víctima de una manipulación o si simplemente confió en alguien que no fue del todo sincero.

El equipo de TardeAR responde: “Ella no quiso contárselo a Plex porque estaba asustada”

Desde el plató del programa, el periodista Álex Álvarez ha salido al paso de las acusaciones de manipulación. “Yo hablé con ella directamente. Fue Uxue quien prefirió no contarle nada a Plex. Estaba asustada”, explicó el colaborador, asegurando que el contenido se obtuvo con consentimiento y sin engaños.

¿Se sintió Uxue presionada? ¿Mintió para protegerse? ¿Exageró el programa con fines televisivos? Las versiones no terminan de cuadrar, y el triángulo formado por Plex, su ex y Aitana ha pasado de rumor a tormenta mediática.

Aitana, en medio del huracán: ¿hará oficial su relación en El Hormiguero?

Mientras todo esto sucede, la artista catalana guarda silencio... por ahora. Pero su visita a El Hormiguero este jueves, en plena promoción de El cuarto azul, ha desatado todo tipo de rumores. ¿Aprovechará la ocasión para confirmar su relación con Plex y dar un golpe sobre la mesa?

Fuentes cercanas aseguran que Aitana está “muy ilusionada” con esta nueva etapa, pero su equipo le ha pedido cautela para no eclipsar el lanzamiento del álbum. Aun así, conociendo el carácter impulsivo de la cantante, todo puede pasar en ese plató.

¿Nuevo culebrón o malentendido?

Lo cierto es que, con cada nueva declaración, el corazón del público se divide: unos defienden a Uxue como una víctima más del circo mediático; otros, apoyan a Plex en su cruzada por mantener su vida privada a salvo. Y muchos solo quieren saber si, entre tanto caos, Aitana y su chico darán el paso y harán oficial su amor.