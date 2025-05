Amador Mohedano reaparece y preocupa por su estado de salud y sus dificultades para caminar: "No puedo levantarme de la cama"

Amador Mohedano ha sido uno de los grandes ausentes en la misa homenaje a Rocío Jurado por el 19º aniversario de su muerte en el Santuario de la Virgen de Regla, en Chipiona, pero todo tiene una explicación. Horas más tarde, el hermano de la artista ha acudido a la comida con toda la familia y ha desvelado porqué no ha asistido.

Con bastante dificultad a la hora de andar, el exmarido de Rosa Benito confesaba que está "con la espalda rota" y que "he estado fatal, no podía levantarme de la cama, la espalda que la tengo fastidiada", por lo que ha preferido ir directamente a la comida.

Reconoce su error

Además, ha aprovechado la presencia de las cámaras para explicar porqué no acudió a la confirmación de su nieto, el hijo de Rosario Mohedano y Antonio Tejado, el pasado fin de semana: "Ahí me confundí yo, me enteré de una forma... porque me hija me estuvo llamando durante un mes y medio, 'papá tienes que venir, tienes que venir' y yo iba a ir, pero claro, la confirmación es la confirmación y la comunión es la comunión y como estaba fastidiadillo, pues dije 'nada, para la comunión iré'".

De esta manera, Amador ha aclarado que no asistió a la celebración porque se encontraba con fuertes dolores en la espalda y pensó que lo mejor sería dejarlo pasar y asistir en el futuro a la comunión.

Por último, sobre la ausencia de su sobrina Rocío en un día como este, aseguraba que "no voy a hablar nada de ella porque no me apetece" y, acto seguido, se dirigía hasta el interior del chiringuito donde toda la familia le esperaba para disfrutar de la comida.