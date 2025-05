Anabel Pantoja la lía en el concierto de un famoso cantante tras su último varapalo judicial: "¿Y tu bebé?"

Anabel Pantoja ha vuelto a acaparar titulares tras asistir al único concierto que Justin Timberlake ha ofrecido en España, en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025. El artista estadounidense deslumbró con un espectáculo cargado de nostalgia y energía en la majestuosa Plaza de España de Sevilla, ante más de 16.000 personas.

Entre los asistentes había una nutria representación de famosos y Anabel compartió su entusiasmo en redes sociales, publicando varias historias y fotografías desde el recinto. “Llegaste a Sevilla para no defraudar. Me quedo con este concierto para toda la vida, @justintimberlake”, escribió en Instagram, acompañando sus palabras con imágenes del escenario y su impactante look para la ocasión que fue muy alabado entre sus seguidores. "Divina", comentaron muchos de sus followers al ver el sensual vestido negro que la influencer escogió para esa noche. En sus stories, y como buena amante de la música, también se pudo ver a la sobrina de Isabel Pantoja bailando al ritmo de clásicos como "SexyBack" y "Can’t Stop the Feeling!."

Sin embargo, no todo ha sido celebración. La exconcursante de "Supervivientes" ha recibido duras críticas por parte de algunos seguidores en redes sociales que cuestionaron que haya acudido al concierto sin su hija la pequeña Alma, nacida hace unos meses. Algunos comentarios dejaban ver el malestar de parte de su audiencia: “¿Otra vez de fiesta dejando a la niña?", " ¿Y la bebita?"

Juicio contra Marta Riesco

Nuevo varapalo judicial para los responsables de 'La familia de la tele'. El Juzgado de Primera Instancia número 91 de Madrid ha condenado a Mediaset, La Fábrica de la Tele y Anabel Pantoja a indemnizar de forma conjunta a Marta Riesco con 50.000 euros más intereses, por atentar contra su honor y su intimidad. La reportera había reclamado inicialmente una compensación de 150.000 euros, incluyendo los daños derivados de una baja médica por ansiedad.

La sentencia obliga además a publicar el fallo en las webs oficiales de Mediaset y La Fábrica de la Tele, sin comentarios ni matices. En el caso de Mediaset, también deberán retirar los fragmentos de 'Sálvame Naranja' emitidos el 17 y el 25 de enero de 2022, donde se produjeron los hechos.

En dichos programas, Anabel Pantoja relató haber presenciado una escena sexual entre dos mujeres durante una Nochevieja en Cantora, la casa de Isabel Pantoja. Jorge Javier Vázquez, presente en plató, apuntó directamente a Marta Riesco como una de las protagonistas. La sentencia considera que estas afirmaciones se lanzaron “con la única intención de provocar descrédito público”, vulnerando el derecho al honor de Riesco, especialmente al no haber hecho pública su orientación sexual. Según el fallo, ni las palabras de Anabel ni la actuación del presentador respondían a un interés informativo, sino a una búsqueda deliberada de espectáculo. La recreación en directo de la escena fue, según el juez, “innecesaria, carente de contexto informativo y motivada por el afán de notoriedad”.