Tras destaparse su nueva y polémica relación con un famoso youtuber, Aitana habla por primera vez de su participación en Eurovisión: "Nunca diré..."

Si alguien quedaba por opinar sobre la polémica derrota de Melody en Eurovisión era Aitana. La cantante ha acudido al podcast La cara C donde, entre otros temas, se ha pronunicado acerca de la sonada actuación de la artista sevillana. "Yo respeto mucho Eurovisión, nunca diré nada malo. Hay que tener un par de ovarios para ir a Eurovisión. Yo no los tengo, no podría soportar todo eso". "Melody ha demostrado 100% que es un pedazo de artista. Yo lloraba por la noche porque no quería ir a Eurovisión, me daba miedo, no me veía preparada. A día de hoy tampoco me veo preparada", se sinceraba

El Festival de la Canción de Eurovisión (en francés: Concours Eurovision de la Chanson; en inglés: Eurovision Song Contest) es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes representantes de las televisiones (en su mayoría públicas) que son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. El festival ha sido transmitido desde 1956, por lo que se trata del programa de televisión más antiguo que aún se transmite en el mundo, recibiendo en 2015 el récord Guinness como la competición musical televisiva más longeva del mundo. Además, es el festival de la canción más grande en términos de audiencia, la que se ha estimado entre 200 y 600 millones internacionalmente. El evento es transmitido en todo el mundo, incluso en países que no participan en él. El festival es históricamente conocido por ser un gran promotor de la música pop. Sin embargo, en años recientes se han presentado en el festival varios temas pertenecientes a otros géneros, como árabe, dance, tango, reguetón, heavy metal, pop-rap, punk, rock, electrónica y rumba, entre otros.

El nombre del concurso viene de la Red de Distribución de Televisión de Eurovisión (Eurovision Network), que está controlada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y puede alcanzar audiencias potenciales de más de mil millones de personas. Cualquier miembro activo de la UER puede participar en el festival, por lo que la aptitud para formar parte de este magno evento no está determinada por la inclusión geográfica dentro del continente europeo (a pesar del prefijo «Euro» en «Eurovisión»), que no se corresponde con la Unión Europea. Con el paso de los años, el festival ha crecido de un simple experimento televisivo a una institución internacional de grandes proporciones y el término «Eurovisión» es reconocido a lo largo del mundo.

Para la edición de 2015, se invitó a Australia a participar en el certamen, lo que supuso que se convirtiera en el primer miembro asociado de la UER (y no activo) que participa en Eurovisión, así como en el primer país oceánico.

La edición de 2020 fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19, lo que supuso un gran impacto histórico para el festival, que rompe con la tradición de ser celebrado anualmente y finaliza con 64 años de emisión ininterrumpida, habiendo superado otras crisis mundiales, como la guerra ruso-ucraniana, el conflicto israelí-palestino o las guerras yugoslavas. Se trata de un hecho sin precedentes, ya que es el único año en que el certamen no se celebra desde su inicio y no tiene ganador. En 2021, la UER mantuvo la sede en Róterdam para la 65.ª edición del Festival.