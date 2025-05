Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia, revela la decisión que ha tomado sobre su hijo y su educación: "No quiero compartirlo con estas personas"

La tensión ha sido la tónica predominante en la pasada noche de De Viernes. El programa contó con la entrevista de Yulen Pereira, ex de Jeimy Báez como plato fuerte de la jornada. El ex de Anabel Pantoja y concursante de Supervivientes, se sentaba en plató para contar su versión sobre su futura paternidad con la que fuera pareja de Carlo Costanzia.

Sin embargo, no lo iba a tener fácil ya que los colaboradores fueron más que incisivos en varios momentos de la entrevista, tanto, que el propio Santi Acosta tuvo que intervenir y frenar en seco en esta ocasión a Antonio Montero. El presentador pidió a sus compañeros que, por favor, guardaran silencio mientras el invitado está hablando, y que lo hicieran hasta “que acabe”. Unas durísimas palabras que dejaban el plató en completo silencio durante varios instantes, hasta que el esgrimista tomó la palabra de nuevo.

Jeimy Báez no tardaba en echar leña al fuego, destapando algunos detalles de cómo había sido el momento en el que le comunicó a Yulen que estaba embarazada y la intención del esgrimista de no tener al bebé. "No quiero que reconozca a mi hijo porque se le está obligando y le propuse firmar un papel para que renuncia a ser padre, pero lo rechazó". Además, la joven lanzaba un dardo a la familia de Yulen. "No quiero compartir la educación de mi hijo con estas personas. Ahora mismo, no quiero saber nada. Se puede equivocar, pero entonces te sientas aquí y dices que te equivocaste, no porque yo te bloqueé no te estás haciendo responsable de tu hijo. Sentimentalmente, tiene la puerta cerrada, pero su hijo está aquí para lo que necesite".

Embarazo inesperado

Jeimy Báez dejaba a todos sin palabras el pasado viernes con su incendiaria entrevista en De Viernes, donde la joven confesba que estaba embarazada y destapaba por error el nombre dle padre de su hijo: Yulen Pereira.

Empezaba así una polémica que promete traer cola y que ha puesto al exconcursante de Supervivientes en el punto de mira ya que por el momento, solo se ha pronunciado para comunicar que conoció la noticia a través de la televisión.