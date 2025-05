Melody vuelve al centro de la polémica al salir a la luz su verdadera situación profesional tras Eurovisión: "No va a hacer nada más grande en su vida"

Melody no ha dejado de ser noticia desde que regresara de Basilea con una sonada derrota en Eurovisión. La cantante concedía, previa espantada, una polémica rueda de prensa en la que tuvo para todos y en la que la autocrítica brilló por su ausencia.

Altiva, soberbia o distante son algunos de los adjetivos que varios colaboradores televisivos le han dedicado a la cantante que ha anunciado que su próximo disco verá la luz próximamente. Además, se suma un tira y afloja con David Broncano, presentador de La Revuelta y quien denunció en su programa la ausencia de la cantante en el show tras su derrota en el certamen. Todo a pesar de estar pactado con meses de antelación, según el de Orcera.

Ahora, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha ido más allá destapando cuál era la verdadera situación profesional de la cantante hasta hace relativamente poco tiempo. Nada que ver, al parecer con la diva que está vendiendo en sus últimas apariciones. "Hace un año la persona que llevaba a Melody me llamaba para hacerle un reportaje porque no tenía bolos", revelaba dejando a resto de colaboradores en shock. "Es conocida pero eso no quiere decir que haya tenido una carrera estelar. No va a hacer nada mas grande en su vida, ya ha hecho lo más grande", ha zanjado Pliego haciendo referencia a Eurovisión.

La cantante, satisfecha con su actuación

Melody se ha mostrado satisfecha y orgullosa de su actuación en Basilea: "Me siento muy, muy orgullosa del trabajo que he hecho y cómo se ha llevado a cabo. Veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa. Eurovisión no sólo es un día, son muchos días de trabajo, muchas horas, y la verdad veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa". Ha querido poner en valor el esfuerzo colectivo: "Hay que valorar el trabajo del equipo que no se ha visto, que lleva conmigo 25 años. Señores, yo no acabo de empezar ahora mismo, ¿vale? Yo lo que hago, lo hago desde hace 25 años y el público también aprecia tanto todo lo que se está haciendo porque ya tiene un hilo conductor conmigo, ¿vale? Y yo creo que se ha hecho un trabajo muy inteligente, muy bonito".

La artista ha subrayado el mensaje positivo de su propuesta: "Creo que se ha cantado una canción que hacía falta, un mensaje así también de esperanza a la humanidad que nos sirve. Sea todo tan directo, tan... un mensaje muy bonito, tan bonito ha sido que lo cantan hasta los niños y yo creo que ese es el mejor público que uno puede tener porque el público infantil es el público que no juzga, que lo hace todo de corazón y que lo disfruta. Entonces yo creo que se ha conseguido un trabajo muy bonito y un trabajo que por encima de todo, aunque pase esto, se va a seguir moviendo porque es una canción que gracias Alberto Lorite por tu composición, que hay que darle gracias a los compositores también porque sin ellos nosotros no podríamos hacer nada".

Melody ha querido aclarar algunos de los rumores surgidos tras el certamen, negando cualquier conflicto con su equipo o problemas personales: "Se han dicho muchas cosas que no son verdad, como que yo había echado a la gente del camerino. Señores, no es mi rol, yo no soy así, nunca lo he hecho ni lo haré. Que está muy bien lo de los puntos, lo hablamos, haremos, etcétera, etcétera, pero mi calidad humana, yo como persona, no me permito tratar a mis compañeros y a mi gente como yo no quiero que me traten a mí; eso no lo he hecho ni nunca lo haré. Creo que Radiotelevisión Española tiene muy claro, y a día de hoy más aún, la calidad de artista y la calidad de persona".