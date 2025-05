Nuevo varapalo para La familia de la tele: encara su semana definitiva con esta inesperada decisión de la audiencia

La familia de la tele no parece acabar de remontar en audiencia. El programa era la gran apuesta de TVE para la franja de las tardes, sin embargo, no está cosechando el éxito esperado. El espacio presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño no cuenta con el favor del público y esto hace que los rumores sobre su posible cancelación no cesen.

El presidente de RTVE, José Pablo López, comparecía este jueves en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades y cuando le han preguntado por el futuro del programa no ha dudado en contestar. "Hace 2 años y medio, cuando yo estaba de director de contenidos de RTVE, pusimos en marcha un programa que se llamaba Mañaneros. Ese programa que tenía un objetivo de audiencia. Ese programa ha tardado dos años y medio en ser líder. Hemos tenido que ir haciendo cambios, ajustes, hasta que hemos llegado a la situación actual, en la que ya ha liderado algunas mañanas", indicaba. "Tengo bastante paciencia con los programas. El tema es que para retirar un programa yo necesito primero convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar las audiencias. Pero esa convicción no la tengo a día de hoy con La familia de la tele, a lo mejor la tengo dentro de un mes, pero de momento no la tengo", añadía.

Tras esta comparecencia en la que los directivos del ente público apostaban por confiar en el proyecto sin dejar de lado una posible reorganización de las tardes de TVE, parece que ha sido esta segunda opción la que marcará la hoja de ruta de la cadena y es que, según anuncia "Ver tele", el programa dejará de contar con su segunda parte a aprtir del próximo lunes 2 de junio, mientras que el primer tramo reducirá su emisión en 31 minutos.

Una decisión que evidencia que el programa de las tardes de TVE no cuenta co el favor del público que dejaba a La familia de la tele con un 5.9% y 6% de audiencia en el primer y segundo bloque respectivamente. Una muestra de que los espectadores parece haber tomado la decisión de no contar con el programa como su opción de entretenimiento vespertino.