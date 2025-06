Anabel Pantoja se derrumba en directo tras acudir a un evento público con su madre: "Te has pasado"

Anabel Pantoja llegaba hace unos días a Sevilla y confesaba ante las cámaras que el motivo de su viaje era la comunión de su sobrina Ana, la hija de su primo, Kiko Rivera e Irene Rosales. Una celebración súper especial para toda la familia, pero sobre todo para la influencer debido a la unión que tiene con el dj.

Sin embargo, los rumores sobre quiénes serán los asistentes a la celebración no han cesado. Por un lado, no se sabe si Isa Pantoja acudirá a la comunión, ya que está en la recta final de su embarazo y la relación con su hermano sigue siendo distante. Por otro, tampoco se espera la presencia de Isabel Pantoja.

Al margen de los malos rollos familiares, la influencer no desaprovecha la ocasión de pasar tiempo con los suyos, tal y como ha compartido en redes. Y es que la influencer ha acudido al concierto de Pastora Soler acompañada de su madre, Merchi Bernal, a quien quiso sorprender con una actuación en directo de la cantante andaluza.

Un emotivo momento que hizo que la influencer acabase llorando de emoción. "¿Que vamos al concierto de Pastora Soler? Esto no me lo esperaba yo", expresaba Merchi emocionada abrazando a su hija.

Pero el momento álgido del concierto llegó sin duda cuando Pastora Soler, para sorpresa de los asistentes, comenzaba a cantar una conocidísima canción de Whitney Houston: 'I have nothing', un tema muy especial para Anabel que siempre le hace emocionarse: "Te has pasado el juego".