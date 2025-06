La dura decisión de Yulen Pereira tras reconocer que es padre del bebé que espera Jeimy Báez: "Prefería no seguir adelante"

"Le dije que prefería no seguir adelante porque no era el momento", con estas palabras Yulen Pereira confirmaba esta semana en '¡De viernes!' que el hijo que espera Jeimy Báez es suyo y que cuando le comunicó la noticia de su embarazo él no quería seguir adelante.

Eso sí, el exconcursante de 'Supervivientes' también le dijo que "como el era padre, me iba a responsabilizar" del bebé. Unas declaraciones que cambian la versión que Jeimy había dado previamente, ya que nunca le exigió que interrumpiera el embarazo.

Este sábado, Yulen participó en una competición de esgrima en Madrid, en la que consiguió el segundo puesto, y a la salida pudimos preguntarle si va a luchar por su paternidad y si tiene previsto hablar con la madre de su futuro hijo... pero se mostró rotundo.

"No tengo nada más que hablar, no tengo nada más que declarar. Creo que ayer quedó todo bastante claro y no tengo mucho más que declarar", aseguraba ante las cámaras de la prensa. Además, guardó silencio sobre si espera que Jeimy le desbloquee de WhatsApp para poder tener una relación cordial y estar informado de la evolución del embarazo.

Durante su entrevsita en "De viernes" aseguró estar interesado en lo que ocurre con su hijo y se justificó sobre su primera decisión. "Yo no era quién para dudar de Jeimy, mi preocupación era qué íbamos a hacer con el bebé", cuenta.

Sin embargo, Jeimy Báez no tardaba en echar leña al fuego, destapando algunos detalles de cómo había sido el momento en el que le comunicó a Yulen que estaba embarazada y la intención del esgrimista de no tener al bebé. "No quiero que reconozca a mi hijo porque se le está obligando y le propuse firmar un papel para que renuncia a ser padre, pero lo rechazó". Además, la joven lanzaba un dardo a la familia de Yulen. "No quiero compartir la educación de mi hijo con estas personas. Ahora mismo, no quiero saber nada. Se puede equivocar, pero entonces te sientas aquí y dices que te equivocaste, no porque yo te bloqueé no te estás haciendo responsable de tu hijo. Sentimentalmente, tiene la puerta cerrada, pero su hijo está aquí para lo que necesite".