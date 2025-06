El mensaje de Luis Enrique en la final de la Champions que hace llorar por sorpresa a una periodista: "Se vive, se muere, todo lo demás se ve después"

Luis Enrique se ha coronado campeón de Europa con el PSG. El técnico asturiano se convierte así en el primer entrenador, junto con Guardiola, en ganar dos tripletes y con dos clubs diferentes. El catalán lo hizo primero en el Barça y repitió después en el City. El asturiano también se estrenó con el equipo azulgrana y ahora ha reeditado la gloria con el Paris Saint Germain.

Pero sin duda, además de la emoción por la victoria, este triunfo también ha sido especial para el entrenador por la dedicatoria a su hija Xana, tristemente fallecida en 2019 a los 9 años. Por ello, no dudaba en pronunciar unas emotivas palabras en recuerdo de la pequeña, que emocionaban a más de uno, como ha sido el caso de una periodista italiana, que no podía reprimir las lágrimas.

"Se vive, se muere, todo lo demás se ve después. Xana siempre está conmigo; ganemos o perdamos, nada cambia y estoy feliz de haberlo vivido", dijo Luis Enrique tras su triunfo, provocando la emoción de Masolin y la de medio mundo.

Federica Masolin (che tra pochi mesi diventerà mamma) in lacrime dopo le parole di Luis Enrique sulla figlia Xana in diretta su Sky pic.twitter.com/VLPSNeAdBU — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) May 31, 2025

Carrera profesional

Luis Enrique Martínez García (Gijón, 8 de mayo de 1970) es un exfutbolista y entrenador de fútbol español. Como futbolista jugaba como centrocampista o delantero y fue internacional con la selección de fútbol de España en 62 ocasiones. Como entrenador actualmente dirige al Paris Saint-Germain F. C. de la Ligue 1 de Francia.

Desarrolló su carrera profesional en el Sporting de Gijón, el Real Madrid C. F. —con el que consiguió una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España— y el F. C. Barcelona —donde conquistó dos Ligas, dos Copas, una Supercopa de España, una Recopa y una Supercopa de Europa. Además, fue internacional con la selección española, con la que logró una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y disputó tres Mundiales y una Eurocopa. También fue incluido en el FIFA 100, una lista histórica de los mejores futbolistas del siglo XX elaborada en 2004 por Pelé.

Como entrenador, hizo su debut en 2008 al frente del F. C. Barcelona "B", con el que consiguió un ascenso a Segunda División en 2010 y la mejor clasificación del filial azulgrana en la categoría, el tercer puesto, un año después. Durante la temporada 2011-12 dirigió a la A. S. Roma. Después de un año sin entrenar, en la campaña 2013-14 fichó por el R. C. Celta de Vigo, al que dejó en la novena posición de la tabla con cuarenta y nueve puntos. El 19 de mayo de 2014 fichó por el F. C. Barcelona, con quien consiguió dos Ligas, tres Copas del Rey, una Supercopa de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Mundial de Clubes a lo largo de las siguientes tres temporadas. El 9 de julio de 2018 pasó a dirigir a la selección española, cargo que tuvo que abandonar después de once meses por motivos personales, y terminaría volviendo en noviembre de 2019.