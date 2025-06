Reconciliación en el clan Pantoja: el evento familiar que ha traído la paz a Kiko Rivera

A pesar de las sonadas ausencias, el DJ ha compartido una bonita imagen del momento con un bonito mensaje dedicado a su hija.

Hoy ha sido un día inolvidable, un día lleno de luz 🌟, emoción 😍 y alegría 😊. Hoy has dado un paso muy importante en tu camino: tu Primera Comunión 🙏. Un paso que marca tu crecimiento, no solo como niña, sino como una personita con valores, con fe y con un corazón hermoso ❤️.

Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar 💭.

Lo que de verdad importa es lo que sí estuvo:

✨ Tu sonrisa.

✨ Tu ilusión.

✨ Tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús 🙌.

✨ Y sobre todo, todos nosotros… los que te queremos con el alma 💞.

Porque para mí, para tu papá, siempre serás mi princesa 👸. Desde el primer instante en que te tuve en mis brazos, supe que cuidar de ti sería mi mayor propósito, y estar a tu lado en días como hoy, mi mayor orgullo 💪.

Hemos estado contigo los que de verdad sabemos lo especial que eres. Te acompañamos con amor, con alegría y con lágrimas de emoción en los ojos 🥹, porque tu felicidad es también la nuestra 🫶.

A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más los necesitamos… pero también nos enseña algo aún más valioso: quiénes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón 💖.

Hoy brillaste más que nunca 🌸. Radiante, dulce, y llena de esa luz que te hace única. Has dado un paso precioso en tu camino de fe 🙏, rodeada de amor verdadero y sincero.

Sigue caminando con la cabeza alta, con la ternura que te hace especial y con la fuerza que llevas dentro 💫. Porque tu papá —yo— siempre estaré contigo. En cada paso, en cada caída, en cada alegría… siempre 🧡.

Te amo con todo lo que soy. Y nada me hace más feliz que verte crecer así: llena de luz, de fe, y de amor ✝️💗.

Feliz Primera Comunión, mi princesa.

Con todo mi amor,

Tu papá 👨‍👧💌