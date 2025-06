Sara Carbonero confiesa el drástico cambio que ha experimentado en su vida desde que le diagnosticaron cáncer: "No podía levantarme de la cama"

A Sara Carbonero la vida le daba un vuelco cuando en 2019 anunciaba que le habían diagnosticado cáncer. La periodista afrontaba este varapalo con entereza aunque obligada a hacer algunos cambios importante en su vida. "No es que crea en todo, lo que sí que creo es que a cada uno le ayuda una cosa y todo es respetable. Cuando me diagnosticaron la enfermedad tuve una época que no creía en nada, estaba enfadada con el mundo. Si Dios existe, por qué me manda algo tan cruel y tan duro, pensaba. Perdí un poco la fe, que ahora he vuelto a recuperar. Pero ahora creo mucho en la energía, en lo espiritual", contaba la influencer.

Sin embargo, algo ha cambiado en su día a día desde que padeció la enfermedad. "No subo en helicóptero, por ejemplo", cuenta la periodista, quien a pesar de todo, no ha dejado de disfrutar su vida al máximo. "Intento protegerme un poquito y evito riesgos evitables, porque ya tengo bastantes riesgos en mi vida. Pero por eso no voy a dejar de vivir. Cojo aviones y, de hecho, con Isabel (Jiménez) he hecho mil locuras a raíz de la enfermedad, precisamente", decía la presentadora.

Doloroso adiós

Apenas una semana después de cumplir 100 años, la abuela materna de Sara Carbonero, Máxima Salazar, fallecía este martes. Una triste e inesperada sorpresa para toda la familia, ya que gozaba de una buena salud para su elevada edad, tanto es así que el pasado fin de semana no dudó en reunir a toda la familia para celebrar su edad.

Ahora, la periodista ha publicado una emotiva carta en su perfil de Instagram despidiéndose de ella:

"Creo que el sábado, en esa comida a la que nadie faltó para celebrar tu cumpleaños, te estabas despidiendo de todos nosotros y no lo sabíamos. Hasta eso lo hiciste impecable. También te digo que si hubiese sabido que ese sería el último abrazo, no te habría soltado. Guardaremos como un tesoro cada palabra, cada mirada, cada aplauso y tu cara de emoción al soplar las velas rodeada de tus hijos, nietos y bisnietos. Dos días después, ya no estás físicamente con nosotros. Parece un mal sueño. Es caprichoso el azar, que diría Serrat. Te vamos a extrañar siempre, siempre. Serás irremplazable y cómo duele".

Carbonero ha asegurado en sus palabras que se queda "con la sensación de haber podido disfrutar contigo hasta el último suspiro. Con tu manera de irte, sin hacer ruido, sin quejas, entre susurros, diciendo te quieros. Llena de besos y más besos. Con tu camisa preferida, la del lazo azul, bien peinada, con tus pendientes, tus zapatos, tus dos rosarios entrelazados en las manos", ha desvelado.