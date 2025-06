La sorprendente actuación de Melody tras Eurovisión y su confesión en el escenario: "No me conocen"

Tras su paso por Eurovisión, Melody ha comenzado su gira de conciertos este fin de semana en Antequera, Málaga, y allí ha derrochado su arte con más de dos horas de show ante sus fans. Cambios de vestuario fantásticos, un dúo con su padre y mucha sinceridad encima del escenario, así fue la 'gran noche' de la cantante.

Demostrando que la familia es lo primero, Melody estuvo arropada por su pareja, Ignacio Batallán; su hijo, Cairo; su padre, Lorenzo Ruiz y su madre, Ana Gutiérrez... quienes se dejaron ver en los ensayos que realizó horas antes del concierto.

La artista estuvo ensayando antes de su esperada reaparición y mientras que interpretaba sus temas, Ignacio miraba encandilado a su pareja, grabando toda la actuación con su teléfono móvil, moviéndose constantemente para captar la mejor perspectiva.

Desde el backstage cogía a su hijo en brazos y le explicaba al pequeño cómo trabajaba su madre. Un momento de lo más tiernos que refleja la gran unión que existe en la familia de Melody y lo importante que es para ella el apoyo de sus incondicionales.

Una vez ya encima del escenario con todo su público en pie, la cantante desvelaba que "han sido unos días duros en los que he recibido comentarios hacia mí de personas que no me conocen, que no saben cómo soy, que no saben el amor que hay dentro de mí, que hay mucho".

Además, Melody volvió a dejar claro que "a mí me encanta el arte y me encanta la música, soy muy sentía y no siempre se me entiende... pero ¿quién soy yo para querer que se me entienda?", comentaba ante su público tras el revuelo que se ha formado estos días después de su rueda de prensa.

Melody no ha dejado de ser noticia desde que regresara de Basilea con una sonada derrota en Eurovisión. La cantante concedía, previa espantada, una polémica rueda de prensa en la que tuvo para todos y en la que la autocrítica brilló por su ausencia.

Altiva, soberbia o distante son algunos de los adjetivos que varios colaboradores televisivos le han dedicado a la cantante que ha anunciado que su próximo disco verá la luz próximamente. Además, se suma un tira y afloja con David Broncano, presentador de La Revuelta y quien denunció en su programa la ausencia de la cantante en el show tras su derrota en el certamen. Todo a pesar de estar pactado con meses de antelación, según el de Orcera. El de Broncanco es uno de los frentes que tiene abiertos la artista. Pero hay más. Pese a todo, ella quiere recordar que lo suyo es el arte y así lo ha querido demostrar sobre el escenario en Málaga.