TVE recupera uno de sus concursos de mayor éxito tras el fracaso de La familia de la tele

La familia de la tele no parece acabar de remontar en audiencia. El programa era la gran apuesta de TVE para la franja de las tardes, sin embargo, no está cosechando el éxito esperado. El espacio presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño no cuenta con el favor del público y esto hace que los rumores sobre su posible cancelación no cesen.

El presidente de RTVE, José Pablo López, comparecía este jueves en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades y cuando le han preguntado por el futuro del programa no ha dudado en contestar. "Hace 2 años y medio, cuando yo estaba de director de contenidos de RTVE, pusimos en marcha un programa que se llamaba Mañaneros. Ese programa que tenía un objetivo de audiencia. Ese programa ha tardado dos años y medio en ser líder. Hemos tenido que ir haciendo cambios, ajustes, hasta que hemos llegado a la situación actual, en la que ya ha liderado algunas mañanas", indicaba. "Tengo bastante paciencia con los programas. El tema es que para retirar un programa yo necesito primero convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar las audiencias. Pero esa convicción no la tengo a día de hoy con La familia de la tele, a lo mejor la tengo dentro de un mes, pero de momento no la tengo", añadía.

Pero poco ha durado la esperanza ya que ya se han puesto en marcha las primeras medidas para intentar salvar las tardes de TVE. Entre ellas, suprimir el segundo tramo del programa y recuperar El Cazador, un clásico de las tardes de TVE.

Un clásico de TVE

El cazador es un concurso de televisión español emitido en La 1 cada tarde entre el 10 de febrero de 2020 y el 26 de abril de 2025, y en La 2 desde el 12 de mayo de 2025. En el programa, presentado por Rodrigo Vázquez desde el 3 de mayo de 2022, los participantes se enfrentan a cinco de los mejores concursantes televisivos de España. Se trata de la adaptación del programa británico The Chase.

El programa cuenta también con dos spin-off, uno de los cuales está basado en el formato británico Beat The Chasers, con el título de La noche de los cazadores, que se estrenó el 17 de enero de 2022. Por otro lado, El cazador Stars es una versión con famosos para su emisión en las tardes de La 1 más allá de los especiales esporádicos que habían venido realizándose desde el comienzo del programa, estrenada el 11 de abril de 2024 y que finalizó el 28 de febrero de 2025.