Alejandra Rubio reaviva su polémica relación familiar y amenaza con destapar la verdad de las Campos: "Si dijera lo que pienso fliparíais"

Alejandra Rubio ha vuelto a Vamos a ver para analizar la última hora su trifulca familiar. Tras su paso por Honduras, Terelu Campos concedía una esperada entrevista en De Viernes. Sobre esto le han preguntado a su hija y no ha dudado en mojarse. "Yo respeto mucho porque, si dijera muchas veces lo que pienso, fliparíais". Es más, aseguraba que ha hecho lo que su familia le ha pedido que haga ante las polémicas: "Cuando me han pedido que no me meta, no me he metido y cuando me han pedido que calme las aguas, las he calmado". "Viene dentro del pack de lo que es la familia", añadía la colaboradora e insistía: "Mucho me he callado yo, si dijera lo que pienso, pues flipas".

Los motivos de la ruptura

"Son cosas de ellas y no me voy a meter, pero yo creo que todo empieza por eso, porque la confianza da asco porque es la persona a la que más conocía de la isla... Pero ya se ha torcido la cosa hasta otro nivel. Siempre se han llevado bien, pero hace tiempo yo tuve un problema con Makoke, a mi madre no le gustó, y la relación a partir de ahí no ha terminado de funcionar nunca" ha revelado, reconociendo que aunque parece que "se llevan bien, siempre hay algo que hace que estén en desacuerdo". "No voy a mediar para que lo arreglen" ha sentenciado.

Un tema sobre el que se ha vuelto a pronunciar ante las cámaras de Europa Press, dejando claro que a pesar de los enfrentamientos que han tenido en 'Supervivientes' no cierra la puerta a un acercamiento porque "mi madre no es rencorosa para nada, de verdad".

Y, aunque en el reality Terelu ha estado lejos en todo momento de Makoke y ha tenido muy buena relación con el grupo contrario al de la modelo, formado por Montoya, Anita y Carmen Alcayde, Alejandra confiesa que la ex de Matamoros "ha estado muy bien como superviviente", dejando en el aire si es una de sus favoritas para ganar el concurso.