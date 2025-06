Kiko Rivera carga duramente contra Isa Pantoja tras no asistir a la importante reunión familiar: "Las verdades duelen y cuando duelen, molestan"

Kiko Rivera e Irene Rosales han vivido este domingo uno de los días más especiales de su vida con motivo de la primera Comunión de su hija Ana en la parroquia de Santiago Apostol en Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Una celebración repleta de amigos y rostros conocidos como Anabel Pantoja -acompañada por su pareja David Rodríguez, su hija Alma y su madre Merchi Bernal-; Raquel Bollo y sus hijos Manuel y Alma Cortés; o Luis Rollán, pero en la que ha habido varias ausencias muy destacadas.

Y es que escenificando su ruptura con gran parte de su familia, ni Isabel Pantoja, ni Isa Pantoja -a la que le quedan pocos días para convertirse en madre de su segundo hijo, el primero junto a Asraf Beno- estuvieron en la ceremonia, así como tampoco los hermanos de Kiko por parte de padre, Francisco y Cayetano Rivera, cuya ausencia ha sorprendido especialmente teniendo en cuenta la buena relación que tiene con el DJ.

Sonadas ausencias

Teniendo en cuenta que se trataba de un momento inolvidable en la vida de su hija Ana, Kiko ha dedicado una emotiva carta a la pequeña a través de sus redes sociales en la que, a corazón abierto, se ha pronunciado sobre dichas ausencias familiares: "Hoy ha sido un día inolvidable, lleno de luz, emoción y alegría (...) Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias... quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar".

"Tienen la receta perfecta para tu camino, pero no son capaces de ordenar el suyo. Te señalan, te juzgan, te corrigen... pero no se miran al espejo. Sin olvidar que en muchas ocasiones producto de no sincerarse ha tragado emocionado y callado verdadera. Aprendes a sonreír, aunque por dentro estés a punto de explotar", ha expresado, dejando claro que "cada uno debería tener derecho a sentir sin pedir permiso. A vivir sin justificarse. A equivocarse sin que lo crucifiquen. Lo único que de verdad es tuyo, son tus emociones, tus decisiones y tu forma de vivir".

"Las verdades duelen. Y cuando duelen, molestan. Y cuando molestan, intentan silenciarte, pero aunque incomoden, aunque escuezan... siguen siendo verdad" ha concluido rotundo.

Y aunque en redes sociales se ha sincerado como nunca, Kiko ha mostrado su mejor cara ante las cámaras durante la Comunión y no ha perdido la sonrisa cuando le hemos preguntado por la ausencia de Isabel Pantoja e Isa Pi en el gran día de su hija, dejando en el aire si las invitó y no asistieron, o si por el contrario ni siquiera dio un paso al frente buscando un acercamiento en este momento tan especial en la vida de su pequeña.