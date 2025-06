Kiko Rivera rompe su silencio con un durísimo comunicado: “He perdido el control”

Después de un fin de semana cargado de emociones por la Primera Comunión de su hija y un esperado reencuentro con parte de su familia más cercana, Kiko Rivera ha decidido parar. Y no lo ha hecho en silencio. Con una carta abierta en su perfil de Instagram, el hijo de Isabel Pantoja ha compartido con sus más de un millón de seguidores uno de los momentos más vulnerables de su vida. “He perdido el control”, confiesa sin tapujos.

El DJ se ha abierto en canal y ha reconocido que, pese a sus intentos de mostrarse fuerte, la presión ha podido con él. El mensaje, que ya ha sido respaldado por numerosos rostros conocidos como Santiago Segura o Kiko Matamoros, ha revolucionado las redes por la crudeza con la que habla de su estado emocional.

Un torbellino emocional tras una cita familiar muy especial

El detonante de esta confesión ha sido la reciente comunión de su hija, un evento familiar en el que Kiko se reencontró con figuras tan relevantes de su pasado como Anabel Pantoja, Alma Bollo, Manuel Cortés o Raquel Bollo. A pesar del aparente buen ambiente, las ausencias pesaron más de lo esperado y terminaron pasándole factura al artista.

“Demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Intento ser fuerte, positivo y tirar hacia delante, pero hay momentos en los que simplemente no puedo más”, escribió Kiko en su publicación. Una frase que resume a la perfección el tsunami de emociones que lleva semanas arrastrando.

Dieta, entrenos y mucha presión: el cóctel que lo llevó al límite

Kiko Rivera ha confesado que, en su intento por mejorar su vida, ha acabado exigiéndose demasiado. A la dieta estricta, los entrenamientos diarios y el abandono del tabaco se le han sumado cambios personales, nuevas responsabilidades y una presión mediática que lo han desbordado.

“No soy una máquina, soy humano. Y me estoy desbordando”, ha afirmado con total honestidad. También ha admitido que, fruto de ese colapso, ha recaído en antiguos hábitos: “Incluso me fumé un par de cigarrillos. No fue solo el tabaco, fue el conjunto. Todo me superó”.

Una pausa necesaria: “Esto no es un adiós, es un respiro”

Lejos de buscar compasión, Kiko ha dejado claro que no escribe para dar pena, sino por necesidad. “No quiero ser una fachada sonriente cuando por dentro me estoy cayendo a pedazos”, ha sentenciado, anunciando su retirada temporal de las redes sociales.

Consciente de que necesita poner en orden su cabeza, el DJ se ha tomado un respiro para “resetear, respirar y volver con más equilibrio”, alejándose del foco y priorizando, por fin, su salud mental.

Mientras tanto, Isabel Pantoja prepara su adiós a España

Mientras Kiko se retira del ruido mediático, su madre, Isabel Pantoja, está a punto de emprender su propia transformación. Según adelantaban Antonio Rossi y Marisa Martín Blázquez en televisión, la tonadillera se mudará a México este verano, dejando atrás definitivamente Cantora y su etapa madrileña.

El objetivo es claro: centrarse al 100% en su última gran gira internacional, que la llevará por Latinoamérica, Estados Unidos y parte de Europa. México, según su entorno, es un punto estratégico y emocional, dada su relación con la familia del cantante Juan Gabriel.

Una familia en plena reconstrucción emocional

Mientras la tonadillera prepara maletas rumbo a un nuevo comienzo y su hijo mayor se despide temporalmente de la exposición mediática, los Pantoja viven un verano lleno de cambios, distancias… y quizá también de oportunidades para sanar.