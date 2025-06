Mar Flores destapa su faceta más personal y se confiesa sobre su experiencia más dolorosa con el padre de Carlo Costanzia: "No era la persona correcta"

Después de que su hijo se sentase hace unas semanas en '¡De viernes!' para hablar sobre cómo lleva la paternidad y todos los frentes abiertos que hay en su familia, Mar Flores disfrutaba este fin de semana del concierto que ofrecía Justin Timberlake en Sevilla. A su vuelta, la modelo se enfrentó a las preguntas de la prensa sobre todas las especulaciones que ha habido en los últimos días.

Y es que, tras la entrevista de su hijo mucho se ha hablado de la relación que existe con él y si están pasando por un distanciamiento familiar... pero lejos de aclararlo, Mar evitó hacer comentarios a la prensa.

Intentando despistar a la prensa, tampoco quiso confirmar si pronto coincidirá con Terelu Campos visitando al pequeño Carlo o por el momento seguirán sin conocerse, tal y como aseguró su hijo en televisión.

Polémicas con las Campos aparte, la modelo ha mantenido una charla con Nagore Robles con quien ha hecho un exhaustivo repaso por su vida personal, hablando, entre otras cosas, de los hombres que han pasado por su vida. Uno de ellos, Carlo Costanzia, padre del novio de Alejandra Rubio. paso del tiempo tras haber podido analizar su relación con Costanzia. "Resulta que no era el momento, ni la persona, pero mi necesidad de confort, de apoyar la cabeza, de no tener que seguir demostrando, esto es lo que a mí me falló", declaraba Mar sobre el error que cometió en los años noventa.

A pesar de este fracaso sentimental, la modelo no parece arrepentirse. mostrado ningún arrepentimiento, si no más bien todo lo contrario. "Necesitaba apoyarme tanto en alguien, había estado tanto tiempo sola, que me apoyé y no era la persona correcta, pero bueno es el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido. Yo quería ser madre y lo fui, fui la persona más feliz del mundo en ese momento", contó la suegra de Alejandra Rubio.