Ya es oficial, Marta López Álamo habla de su maternidad con Kiko Matamoros: "Alucino con la facilidad..."

Marta López Álamo ha compartido con sus seguidores una de sus mayores ilusiones: convertirse en madre. La influencer, mujer de Kiko Matamoros, nunca ha ocultado sus ganas de ser madre con el colaborador, sin embargo, aún no han logrado dar el paso. "Por supuesto que me encantaría", ha contado la creadora de contenido, tras haber charlado con su marido, con el que ha debatido y compartido su opinión sobre este tema.

"Ayer lo estábamos hablando a raíz del Story que puse, porque es una cosa que nos gusta mucho hacer, debatir sobre algunos temas y compartir opiniones", asegura mientras hace referencia a la profunda reflexión que, horas antes, compartía mientras rompía una lanza a favor de Lola Índigo. "Por supuesto que me encantaría", añade.

La salud de Matamoros

Ha sido Marta la que, tras revelar en redes sociales que la operación de su marido fue "para solventar una situación que le llevaba restando calidad de vida hace casi dos años relacionada con el aparato digestivo", nos ha contado cómo se encuentra el tertuliano y si ya se ha recuperado de su paso por quirófano en la presentación de la nueva colección de la joyería 'Carrera y Carrera'.

"Kiko se encontraba ahí un poco regular y probablemente pueda ir al tanatorio, pero depende de cómo esté. Pero claro, yo ahora le escribiré, le mandaré el pésame. Lydia es muy buena tía, yo con ella me llevo muy bien y, por supuesto, le deseo que se recupere del trance lo más rápido posible" ha expresado, revelando la razón por la que Matamoros no ha estado al lado de su compañera tras la pérdida de su madre.

Sin embargo, como ha asegurado, su marido se encuentra "muy bien". "Era una cosa que tenía digestiva, no ha entrado más en detalle, ni yo tampoco, porque lo ha querido así. Era una cirugía programada, no era nada de urgencia. Y está respondiendo muy bien, está haciendo ya vida normal prácticamente" ha apuntado, explicando que lo único que no puede hacer todavía es "entrenar, que le tiene un poquito de bajón, y a mí en consecuencia".