Última hora sobre el cáncer que padece Maite Galdeano: "Me consta"

La vida de Maite Galdeano, nada tiene que ver la de su hija, Sofía Suescun. Hace meses que ambas dejaron de mantener relación por un encontronazo que protagonizaorn en su casa y en redes sociales y que dinamitó por completo su vínculo.

Ahora, la de Navarra ha reaparecido para hablar de la última hora de su estado de salud, algo que según ha contado, se ha resentido tras el distanciamiento de su hija. "No la veo porque me duele. No, se me parte el alma. No, no. No sabes lo que yo la quería. Está equivocada por esa persona", ha afirmado Maite Galdeano, lanzando un dardo contra Kiko Jiménez.

Tras semanas sin pronunciarse, Sofía Suescun también ha querido aportar datos sobre la última hora de su madre. "Está tranquila, me consta", se ha limitado a responder la novia de Kiko Jiménez. Esta aparente tranquilidad de la influencer contrasta con los mensajes que Maite Galdeano suele publicar en redes, donde se desahoga sobre su estado de salud y cómo se encuentra tras la ruptura con su hija. "Estoy muy triste, triste, pero triste, triste, triste. Me parece "horrible" no poder tener contacto con mi hija y que no la veo ni en 'Socialité'", cuando presenta porque le hace ponerse peor. Además, añadió que su polictemia vera, el tipo de cáncer en la sangre que sufre desde los 38 años, había empeorado por su estado psicológico al no tener relación con su hija, que para ella era la persona más importante de su vida.

Carrera meteórica

Sofía Suescun Galdeano (Pamplona, 4 de julio de 1996)1 es un personaje mediático, colaboradora de televisión e influencer española que se dio a conocer tras participar en Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018. Desde entonces, ha trabajado como colaboradora de televisión para la cadena privada de Telecinco, y a la cual todavía sigue ligada.

El 13 de septiembre de 2015, con 19 años, Sofía Suescun entró a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en la decimosexta edición de Gran Hermano junto con su madre, Maite Galdeano, quien resultaría la primera expulsada del reality, como madre e hija, aunque tuvieron que fingir que eran completas desconocidas, ya que estaban participando en la edición de los secretos. Tras superar cinco nominaciones, llegó a la final y, 101 días después, se alzó como ganadora de Gran Hermano 16 con el 60,7 % de los votos de la audiencia. Aquella final consiguió unos datos del 24,6 % de cuota de pantalla y una audiencia de 3 200 000 espectadores. Sofía Suescun sería, sin saberlo aún, la última ganadora del formato que proclamaría Mercedes Milá.

Tres años después, el 15 de marzo de 2018, la ganadora de Gran Hermano 16 viajó a Honduras para participar en Supervivientes 2018. El 14 de junio de 2018, Sofía Suescun se alzó como ganadora de Supervivientes 2018 con el 53,8 % de los votos de los espectadores. Fue la tercera final más vista en la historia del concurso con unos datos del 35 % de cuota de pantalla y 4 194 000 espectadores.