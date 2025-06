Las alarmas saltan sobre el estado de Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales reacciona de urgencia: "Me estoy desbordando"

La Primera Comunión de su hija Ana, que prometía convertirse en uno de los días más especiales de la vida de Kiko Rivera, y que se ha visto enturbiado por la sonada -pero por otra parte esperada- ausencia de su madre Isabel Pantoja, ha provocado que el Dj sufra un bajón emocional importante que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

"He perdido el control. Y no me da vergüenza decirlo (...) Y aunque intento ser fuerte, positivo, y tirar siempre hacia adelante, hay momentos en los que simplemente no puedo más (...). Soy humano y me estoy desbordando" ha admitido en Instagram, confesando que "ayer fue un día muy duro emocionalmente. No voy a entrar en detalles, pero algo dentro de mí se rompió un poco. Quizás eso tenga algo que ver con cómo me siento hoy. Todo me superó".

Un complicado trance anímico sobre el que su mujer Irene Rosales prefiere guardar silencio. Muy seria, aunque sin poder disimular su preocupación después de que Kiko haya revelado que ha tocado fondo, la andaluza ha dado la callada por respuesta a cómo se encuentra el hijo de la tonadillera y ha evitado aclarar si este bajón se debe a la ausencia de Isabel Pantoja en la Comunión de su hija.

Dejando claro que quiere mantenerse al margen, la influencer tampoco ha querido decir nada a las declaraciones de Isa Pantoja preocupada por su hermano, y aconsejándole que se de cuenta de una vez de que no pueden contar con su madre para nada y asuma que su relación no volverá a ser la misma.

Preocupación por Kiko Rivera

