Cambio inesperado en La familia de la tele: el programa recupera la esencia de Sálvame para conquistar a la audiencia

La familia de la tele no parece acabar de remontar en audiencia. El programa era la gran apuesta de TVE para la franja de las tardes, sin embargo, no está cosechando el éxito esperado. El espacio presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño no cuenta con el favor del público y esto hace que los rumores sobre su posible cancelación no cesen.

El presidente de RTVE, José Pablo López, comparecía la semana pasada en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades y cuando le han preguntado por el futuro del programa no ha dudado en contestar. "Hace 2 años y medio, cuando yo estaba de director de contenidos de RTVE, pusimos en marcha un programa que se llamaba Mañaneros. Ese programa que tenía un objetivo de audiencia. Ese programa ha tardado dos años y medio en ser líder. Hemos tenido que ir haciendo cambios, ajustes, hasta que hemos llegado a la situación actual, en la que ya ha liderado algunas mañanas", indicaba. "Tengo bastante paciencia con los programas. El tema es que para retirar un programa yo necesito primero convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar las audiencias. Pero esa convicción no la tengo a día de hoy con La familia de la tele, a lo mejor la tengo dentro de un mes, pero de momento no la tengo", añadía.

Sin embargo, a pesar de la confianza que desde TVE dicen tener en el formato, han empezado a mover ficha, quitando en principio, el segundo bloque del programa. Ahora, otro de los cambios que piensa acometer la cadena pasa por darle al programa un toque al más puro estilo Sálvame. Con el fin de mantenerse en la parrilla, el programa ha dado un un nuevo giro a su estructura y se ha presentado como un “nuevo” formato, más próximo a Sálvame y no como el que hizo un día antes. Ya no ha habido mesa alta ni plano fijo para los tres presentadores, sino que la plaza central del plató ha incluido sofás enfrentados para habilitar una tertulia, y ha recuperado a sus colaboradores. También con mucho sabor a Sálvame: Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros y Laura Fa. Excolaboradores del desaprecido Sálvame.

Gran estreno en TVE

La familia de la tele es un programa de televisión español producido por La Osa Producciones Audiovisuales y emitido en las tardes de La 1 y RTVE Play desde el 28 de abril de 2025. El formato, presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño, combina entretenimiento, actualidad y humor con vocación de servicio público.

Por otro lado, el espacio también funciona como programa contenedor, ya que incluye la emisión de la serie diaria La promesa. De este modo, el programa comienza en torno a las 15:50, con un primer bloque exprés, para después dar paso a la serie a las 16:50, aunque mientras tanto continúa la emisión del formato en RTVE Play y, posteriormente, se retoma el magacín en La 1 entre las 18:40 y las 20:30 de la tarde.La familia de la tele es un programa contenedor y magacín que aborda el entretenimiento, la actualidad y el humor a través de noticias, entrevistas, reportajes y tertulias con un amplio plantel de colaboradores.

Además, cuenta con secciones dedicadas a la salud, el bienestar, el deporte, la psicología y la pedagogía; al cine, la música, el teatro y la televisión; el consumo, las estafas, las investigaciones y los casos de impacto social; a la gastronomía, la decoración, la jardinería, el orden y la limpieza, así como la cultura y tradiciones. Igualmente, tienen una presencia importante las conexiones en directo con un equipo de reporteros, todo ello con vocación de servicio público, así como las entrevistas.