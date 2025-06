Tras destaparse su escándalo, Frank de la jungla se prepara para volver a España con un importante objetivo: "Me siento acosado y vigilado"

Frank de la jungla lleva meses en el centro de la polémica tras salir a la luz la sonada estafa que habría sido supuestamente su carrera televisiva y su vida personal. El hasta ahora conocido como herpetólogo, no sería tal cosa y su santuario de animales estaría más cerca de ser un zoo que un refugio de especies protegidas.

Ahora, tras su impactante confesión, el leonés parece estar dispuesto a empezar de cero en España, a donde planea volver con sus hijos ya que en Tailandia no parece sentirse a salvo. “Lo primero que haré cuando me devuelvan el pasaporte será ir a El Hormiguero. Me llevan invitando meses y no he podido ir”, confesó. Además, tiene un sueño compartido con sus hijos: una serie en la que recorrerán el mundo juntos, lejos del país asiático donde permanece al parecer sin pasaporte y mientras se investiga su presunta implicación en un caso de compraventa ilegal de nutrias.

Biografía

Francisco Javier Cuesta Ramos comenzó a centrar su vida hacia el tenis profesional desde su niñez. Sin embargo, su trayectoria se desvió tras un accidente de moto. Esto le llevó a abandonar la carrera como jugador de tenis y se convirtió en entrenador. Para ello ingresó en la academia de tenis Nick Bollettieri, en Florida, Estados Unidos. Tras su graduación, viajó a Tailandia para montar su propia academia, Frank Cuesta Tennis Academy. En los primeros años en Tailandia Frank Cuesta se dedicó exclusivamente al tenis, pero también empezó a interesarse por la fauna del país.

Años más tarde, y debido a su interés en la exótica fauna de Tailandia, y la herpetología, fundó una asociación llamada Ayuda a los Reptiles, en Tailandia. Fue entonces cuando, en 2010, los encargados de Callejeros Viajeros se toparon con él cuando rodaban una entrega del programa en Tailandia y Frank Cuesta solucionó un altercado que los miembros del equipo tuvieron con una serpiente. Su conocimiento en la materia llegó a oídos de los directivos de la cadena, que le ofrecieron presentar su propio programa, Frank de la Jungla. En un principio, a Cuesta no le gustó la idea de salir en televisión, pero su esposa le convenció con el argumento de que así podía conseguir dinero para su nueva fundación de Ayuda a los Animales.

El 8 de noviembre de 2011, su formato televisivo obtuvo el Premio Ondas a la Innovación y el 1 de diciembre del mismo año, Frank Cuesta recogió el premio junto a su equipo de programa. El 25 de diciembre de 2011 se estrenó el nuevo programa de Frank Cuesta y su equipo llamado La Selva en Casa, esta vez ambientado en España.