El exmarido de Nuria Fergó arremete contra la cantante: "Quizá fue un paripé"

Nueva polémica a la vista con la cantante Nuria Fergó. Y es que después de las declaraciones que dio para un programa de Mitele donde aseguraba que su matrionio había sido "un calvario", es ahora su exmarido quien arremete contra ella: "Quizá fue un paripé".

José Manuel Maíz, que habló para Tardear, se mostró extrañado sobre las declaraciones de su exmujer. “Considero que a mi hija ya se le ha hecho el daño haciéndole lo que se le ha hecho, es poco agradable la situación, lo que ella ha visto es poco agradable para ella. Yo tengo una relación estupenda con mi hija, es raro todo esto, porque han pasado 14 años. ¿Ese algo que dice Nuria que ha pasado, qué es?”, asegura.

Boda

“Yo el día de la boda la vi muy feliz, así que quizá fue un paripé visto lo visto. Cuando se fue me dijo que iba a pasar unos días y que iba a volver. Si tu no te quieres considerar madre soltera, no te vayas del domicilio cuando nace tu hija, si te vas y dices que no vas a volver es que me estás engañando. A los tres días de que nazca la niña se hace una exclusiva de pareja feliz y para presentar a la niña… entonces, no entiendo nada”, acabó el exmarido de la cantante.