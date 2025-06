El exmarido de Nuria Fergó reaparece y desvela el verdadero motivo de su ruptura: "Si te vas y no vas a volver me estás engañando"

Nuria Fergó no pasa por su mejor momento. La cantante parece haber roto su relación con Juan Pablo Lauro, con quien pensaba pasar po el altar en breve. Después de 3 años de noviazgo la pareja parece haber llegado a su fin, tal y como han contado en Socialité. "Nos quiere dejar muy claro que ella se encuentra muy bien", decían en el programa presentado por María Verdoy, quien mostraba su sorpresa por la noticia. "Era una pareja que se había expuesto mucho, habían hablado de lo felices que estaban. Yo veía a Nuria muy convencida, en una relación sana, aparentemente".

Tras días de especulaciones, el entorno de la ya expareja se ha pronunciado sobre los posibles motivos que les llevó a romper la relación. Según El Español, para ambos "ha sido doloroso tomar la decisión", y fuentes cercanas a la ya expareja señalan que "no ha habido terceras personas".

Sin embargo, en su intervención también tenía unas palabras para su exmarido José Manuel Maíz, padre de su única hija y quien ahora ha reaparecido para contestar a las declaraciones de su exmujer y explicar su inesperado divorcio. “Yo el día de la boda la vi muy feliz, así que quizá fue un paripé visto lo visto. Cuando se fue me dijo que iba a pasar unos días y que iba a volver. Si tu no te quieres considerar madre soltera, no te vayas del domicilio cuando nace tu hija, si te vas y dices que no vas a volver es que me estás engañando. A los tres días de que nazca la niña se hace una exclusiva de pareja feliz y para presentar a la niña… entonces, no entiendo nada”, aseguraba José Manuel.

Trayectoria

Nuria Fernández Gómez (Nerja, Málaga, 18 de abril de 1979), más conocida como Nuria Fergó, es una cantante y actriz española. Saltó a la fama en la primera edición del concurso Operación triunfo 2001.

Debutó en el mercado discográfico con Brisa de esperanza en 2002. Según acreditan los Productores de Música de España (Promusicae), Nuria Fergó cuenta con tres discos de platino y un disco de oro como solista. Entre sus sencillos se encuentran los temas "Quiéreme", "Brisa de esperanza", "Las palabritas", "Volver a comenzar" y "De vuelta".

Ha ofrecido más de 500 conciertos en solitario por toda la geografía española a lo largo de su carrera siendo una de las artistas salidas del concurso Operación Triunfo más consolidadas en el panorama musical.

La cantante ha ejercido de presentadora de galas o eventos y de imagen de varias marcas comerciales. Su popularidad la ha llevado también a incursionar en el cine y la televisión con diversos papeles como actriz. Entre ellos destacan sus personajes en la serie Amar en tiempos revueltos de TVE, en las películas Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra, La playa roja o en el telefilme Amores extremos.