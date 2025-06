La familia de un concursante de Supervivientes pide a Telecinco la "expulsión inmediata" de Escassi: "Dañan su reputación"

La noche prometía emociones fuertes, pero nadie imaginaba que el plató de Supervivientes se transformaría en el escenario de una batalla que ha puesto patas arriba la convivencia en Honduras… y en el mundo del corazón. Todo estalló cuando Álvaro Muñoz Escassi, que había pasado bastante desapercibido hasta el momento, lanzó una acusación en pleno directo que dejó a todos helados.

Escassi dinamita la gala: “Lo que vi no es normal”

En mitad de la gala del domingo, el jinete decidió romper su silencio y denunciar públicamente un supuesto comportamiento violento de Montoya hacia Anita, su pareja en el reality. “Vi una situación en la playa que si la viera en la calle, me metería a intervenir. No es una cosa normal, es violencia”, afirmó, sin titubear.

Pero fue más allá: aseguró que Montoya habría insultado gravemente a Anita, utilizando términos tan duros como “puta”. Una declaración que obligó a Sandra Barneda a parar la gala y aclarar la postura del programa en directo: “Desde la dirección me confirman que no ha habido ningún acto violento, ni físico ni verbal, hacia Anita”.

La familia de Montoya rompe su silencio: “No vamos a permitir más difamaciones”

La bomba de Escassi no tardó en tener consecuencias. Horas después, la familia de Montoya emitía un comunicado urgente en el que niega rotundamente las acusaciones y anuncia posibles acciones legales.

“Montoya ha sido víctima de una campaña de injurias y calumnias que dañan su reputación y provocan un grave perjuicio personal y profesional”, denuncian en el texto.

Y no se quedan ahí. El comunicado, que firma la familia a día 2 de junio, exige:

Rectificación pública de medios, productora y cadena.

Medidas disciplinarias y expulsión inmediata del concurso para quienes han lanzado las acusaciones.

para quienes han lanzado las acusaciones. Estudio de acciones legales contra todos los implicados.

Anita da la cara: “Si me hubiese hecho algo, me habría ido del programa”

Ante el estupor general, Anita intervino desde Honduras para defender a su compañero y dejar clara su postura: “Sabes que he sido víctima de violencia de género. Que me llega a hacer algo así y me voy del programa. Ni me tocó, ni me llamó puta, ni lo consentiría”.

Con lágrimas en los ojos, Anita desmintió tajantemente la versión de Escassi… y también la de Borja, que salió en apoyo del jinete asegurando haber presenciado “lo mismo”.

Sandra Barneda, tajante desde plató: “Esto empaña vuestra supervivencia”

La presentadora, que vivió uno de los momentos más delicados de la edición, pidió calma y responsabilidad a los concursantes: “Todos habéis cruzado límites en los descalificativos. Hay que saber gestionar las emociones. Pero desde la dirección me insisten: no hay nada que esconder. No ha existido ningún acto violento”.

A pesar de su intervención, el daño ya estaba hecho. Montoya abandonó la palapa visiblemente afectado, mientras las redes sociales estallaban con comentarios divididos entre el apoyo y la crítica.

¿Y ahora qué? ¿Habrá demandas?

Todo apunta a que esto no va a quedar aquí. La familia de Montoya está dispuesta a llegar hasta el final para limpiar su nombre, y ahora queda en manos del equipo de Supervivientes decidir si toma cartas en el asunto o espera a que la tormenta pase.

Lo que está claro es que la edición 2025 del reality más extremo de la televisión ha entrado en su fase más convulsa. Y que, como en toda buena telenovela, las emociones están al límite.