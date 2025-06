Jorge Rey enciende las alarmas: así será el cambio radical del tiempo a partir del lunes (y nadie está preparado)

Las señales están claras y Jorge Rey, el joven que sorprendió al país con su predicción de Filomena, vuelve a poner a España en alerta. Según sus últimas previsiones, a partir del lunes el tiempo dará un giro de 180 grados que marcará el fin de la tranquilidad primaveral y el inicio de un verano totalmente atípico. Y lo peor: nadie está preparado para lo que se avecina.

Un verano con paraguas (y no es una metáfora)

Lejos de los días soleados y el calor seco que todos esperaban, Rey advierte de una inestabilidad atmosférica sin precedentes, impulsada por la formación de una pequeña DANA en el sur del país. El resultado: tormentas, lluvias y descensos bruscos de temperatura, incluso en zonas donde hace apenas una semana se rozaban los 35 grados.

“Se esperan cielos cubiertos, tormentas intensas y chubascos secos que pueden llegar incluso al sudeste y centro peninsular”, apuntan las predicciones.

Las “temperaturas inhumanas” de las que habla Jorge Rey

Pero lo más preocupante no es solo el agua. Según el popular meteorólogo, también podrían vivirse episodios extremos de calor, con termómetros desbocados y picos que llegarán sin previo aviso. “Esto no es normal para estas fechas. No estamos preparados para lo que viene”, ha advertido en sus redes.

Rey, que basa gran parte de sus predicciones en las tradicionales Cabañuelas, insiste en que esta situación no será pasajera. Todo apunta a un verano impredecible, con bruscos vaivenes térmicos y condiciones muy cambiantes.

¿Dónde golpeará más fuerte?

La previsión de AEMET respalda parte de sus advertencias. Las zonas más afectadas serán el norte y este peninsular, con especial atención a la meseta Norte, la Ibérica oriental y las Béticas. También podrían activarse alertas por tormentas en comunidades como Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia.

Y ojo: las islas no se libran. Canarias y Baleares verán más nubes, algo de calima y chubascos dispersos. La calima, por cierto, comenzará a retirarse lentamente, aunque aún se dejará notar en zonas del este peninsular y Melilla.

Vientos, bancos de niebla y un cielo impredecible

A partir del lunes, se suman también bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Baleares, además de vientos intensos en litorales y zonas expuestas como el Estrecho, Alborán y Canarias. “Va a ser una semana en la que lo más prudente es mirar el cielo... y no confiarse”, recomiendan los expertos.

El verano se reinventa: ¿caos climático o nueva normalidad?

Con un país ya cansado de sobresaltos meteorológicos, las predicciones de Jorge Rey han vuelto a remover conciencias. Su mensaje es claro: el verano de 2025 no será como los anteriores. Ni en temperatura, ni en estabilidad, ni en previsibilidad.

Y mientras el joven meteorólogo afina sus pronósticos y AEMET confirma los primeros efectos, los españoles ya sacan el paraguas y cruzan los dedos.

Porque este verano, más que nunca, todo puede pasar… y Jorge Rey ya lo ha avisado.