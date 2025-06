La novia de David Broncano reaparece tras la polémica con Melody y destapa este dato inédito de su relación: "Ha sido duro en momentos"

Desde que se conoce su relación con David Broncano, Silvia Alonso se ha convertido en uno de los rostros más buscados por la prensa del corazón. La actriz, que atraviesa un gran momento profesional con el estreno de la serie 'Ladrones', vive ahora bajo el foco mediático no solo por sus proyectos, sino también por su vida sentimental. El interés que despierta su vínculo con el popular presentador ha hecho que cada uno de sus pasos sea analizado al detalle y que su nombre esté presente en todo tipo de titulares y rumores.

Ante esta situación, Silvia ha contado cómo gestiona la atención sobre su vida privada. "Nunca es natural que se metan en tu vida privada. No, nunca es natural. Tampoco es algo sobre lo que pueda hacer algo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues intento como no prestarle mucha atención", reconoce, dejando claro que prefiere mantener la discreción y no alimentar la expectación mediática.

En plena polémica con Melody, la pareja de Broncano ha optado por no responder y ha aprovechado la intervención de la organización para esquivar el tema, limitándose a sonreír y evitar declaraciones. Así, refuerza su imagen de persona reservada y poco dada a los escándalos.

La actriz también ha explicado cómo vivió el divertido troleo a Broncano junto a Isabel Allende en 'La Revuelta': "Era toda una broma, evidentemente, que había empezado ella y yo decidí seguirle porque me pareció brillante ella, la verdad. Me quedé fascinada con ella".

Carrera profesional

En el plano profesional, destaca la buena sintonía y la intensidad vivida durante el rodaje de 'Ladrones', donde comparte pantalla con Álex González y Asier Etxeandía: "Ha sido divertido, ha sido duro en momentos, porque ha sido un rodaje muy intenso y muy duro. Pero bueno, a mí, de hecho, una de las cosas que me atrajo también de la serie era el casting. Y yo creo que somos los tres unas personas muy distintas, pero que podemos encajar muy bien".

Silvia Alonso, así, se mantiene firme en su decisión de proteger su vida privada y gestionar con naturalidad la atención que despierta su relación con Broncano, sin dejar que las polémicas o los rumores condicionen su día a día.