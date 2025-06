Pepe Navarro arremete contra Ivonne Reyes: "Lo de esta señora es muy grave"

Parece que la polémica entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes nunca termina, y es que el presentador, que volvió a negar la paternidad del hijo de la colaboradora, arremetió contra ella: "Lo de esta señora es muy grave".

Pepe Navarro, que acuió a un evento, aprovechó para mostrar su apoyo a Bertín Osborne y ligó lo que le ha ocurrido al cantante con su caso, aunque señaló que "no tienen nada que ver". Y es que el presentador quiso aclarar que aunque una sentencia declaró que era el padre del hijo de Ivonne Reyes, no admite su paternidad. "Otra cosa son los hechos científicos que demuestran que no es hijo mío. Los hechos son los hechos. Y yo soy víctima de esa sentencia. Soy víctima de esa sentencia", apuntó.

Y fue a más, señalando que "una señora insultándote permanentemente. Es que se ha pegado 15 años. Se ha pegado 15 años insultando, descalificando. Y claro, un niño de 10 años llega a casa, a clase, y los hijos, los amigos le dicen oye, 'es que tu padre es mala persona'. Es difícil de entender. Es que, 'porque lo dice esta señora, porque decía eso'. Muy grave. Lo de esta señora es muy grave. Muy grave".