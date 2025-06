Tras salir a la luz la paternidad de Yulen Pereira, su madre, Arelys Ramos, mueve ficha y destapa su problema de salud: "Se operó de..."

En el punto de mira después de que Jeimy Báez revelara hace dos semanas que es el padre del hijo que espera para el próximo mes de septiembre, y tras desmarcarse en un principio del embarazo de la exconcursante de 'GH Dúo' -con quien tuvo una relación intermitente antes de que entrara al reality- Yulen Pereira ha reaparecido en el plató de '¡De Viernes!' para dar la cara y responder a las críticas que ha recibido por desentenderse de su futura paternidad.

Dolido y enfadado, el esgrimista ha querido dejar claro que "voy a estar ahí" y que, aunque su relación con la ex de Carlo Costanzia no continúe, quiere hacerse del bebé y ejercer plenamente sus derechos y obligaciones como padre.

Sin embargo, sí ha tenido que reconocer que cuando Jeimy le contó que estaba embarazada, "le dije que prefería no seguir adelante porque no era el momento indicado". "Mi preocupación era qué íbamos a hacer con el bebé, pero le dije que como yo era el padre me iba a responsabilizar" ha revelado.

Su contacto desde entonces ha sido nulo porque la influencer decidió bloquearle, aunque ha dejado la puerta abierta al asegurar que puede contar con él para todo lo que necesite.

Jeimy responde

Una 'oferta' a la que Jeimy respondía tajante en el mismo programa, dejando claro que "la decisón de seguir con el embarazo ha sido mía, única y exclusivamente mía. No es plato de buen gusto hacer esto sola pero no es un drama ni soy víctima de nadie". "No quiero que reconozca a mi hijo porque se le esté obligando" ha sentenciado, sin aclarar qué papel tendrá Yulen en la vida de su bebé aunque sí tiene claro que de momento no quiere saber nada de él.

Unas duras declaraciones a las que el ex de Anabel Pantoja ha reaccionado con indiferencia, guardando silencio ante las cámaras de Europa Press sin desvelar si ha intentado ponerse en contacto con Jeimy y si ya ha podido hablar con ella para estar al tanto de cómo lleva el embarazo, sin aclarar si a él le gustaría tener una relación cordial con la madre de su primer hijo.

En la misma línea se ha mostrado Arelys Ramos, que ha respondido con evasivas a la entrevista de su hijo en televisión dejando claro que se va a responsabilizar de su paternidad, y a la intención de Jeimy de vivir su maternidad en solitario como si Yulen no existiese: "¿Habéis pasado mucho calor? Yo acalorada como vosotros, achicharrada de calor, que hace un calor horrible, Yulen se operó de la muñeca hace un año y lo sigue arrastrando, pero está bien" ha afirmado esquiva, sin confesar si le hace ilusión convertirse en abuela a pesar de las circunstancias.