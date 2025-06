Yaiza Martín, exnovia del rey de los bocadillos, preocupa por su estado de salud y acaba ingresada en el hospital: "Intervenida en quirófano"

Yaiza Martín dio el salto a la televisión tras salir a la luz su relación con Ginés, más conocido como el rey de os bocadillos en Tik Tok. Su historia, marcada por las infidelidades, recorrió todos los platós de polémica en polémica y con las hijas de este en contra de la canaria.

Su máxima exposición mediática llegó gracias a su participación en Supervivientes, donde entró como pareja de Ginés y protagonizó sonados encontronazos con sus compañeros de concurso.

Sin embargo, de su fama en 2023 no queda ni rastro. Han sido los reporteros de Fiesta los que han dado con ella y han descubierto cómo es su nueva vida y a qué se dedica tras abandonar la televisión y romper su relación con Ginés. "Me lo ha puesto muy difícil", confiesa nuestra redactora desde Tenerife y después de llevar días siguiéndole la pista a la expareja de Ginés Corregüela, "llevo cuarenta y ocho horas intentado hablar con ella y lo máximo que he conseguido es a través de un compañero", añade en una conexión en directo.

Ahora, la que fuera novia de Ginés, el rey de los bocadillos xxl, ha vuelto a dar señales de vida. Al parecer, no atraviesa un buen momento de salud y ha tenido que ser ingresada e intervenida. En estos momentos y "recuperándose de la anestesia general que le han proporcionado para intervenirla en el quirófano".

Su difícil pasado

Hace unos meses, Yaiza decidió dar un paso al frente y enfrentarse a sus mayores miedos a través de una sesión de hipnosis realizada por un reconocido hipnotista. La sesión fue grabada por el programa ‘Fiesta’ y en las imágenes se podíaobservar cómo la verdad más oculta de la ex concursante de ‘Supervivientes’ sale a la luz.

Durante su regresión al pasado, Yaiza mostraba su lado más vulnerable y la verdad sobre su vida en la que existe un pasado con muchas cuentas pendientes. Yaiza se enfrentaba a sus momentos más tormentosos: la mala relación con su madre, el accidente que casi acaba con su vida, los problemas económicos a los que ha tenido que enfrentarse y su polémica relación con Ginés.

Yaiza se enfrentaba a la mala relación que mantuvo con su madre durante muchos años y la hipnosis le ha hecho recordar momentos muy duros: ‘’Yo siempre era la mala y siempre me portaba mal. Mi madre siempre me decía que tenía que jugar con niñas y yo me iba con los niños a jugar al fútbol. Le tenía que mentir y le mentí mucho para poder hacer lo que me gustaba’’.

‘’Me pegaba hasta que llegábamos a mi casa y cuando llegábamos a casa me pegaba con la coleta contra la pared. Me tenía que llevar al médico y hasta que llegaba me estaba pegando porque…te lo dije, te lo dije. Mi madre siempre me pegaba, todos los días’’, explicaba Yaiza dormida a causa de la hipnosis mientras solloza.

La novia de Ginés contaba también al hipnotista que su madre no era igual con ella que con su hermano, que a él no le hacía lo mismo porque a ella ‘’no la podía ni ver’’. Por otro lado, Yaiza destacaba la labor de su madre porque ‘’estaba sola con los cuatro’’ y nunca les faltó nada.