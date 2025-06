Los 5 mandamientos para que tus plantas de interior sobrevivan al verano

Las plantas de interior también sufren con el calor, el aire acondicionado y los despistes vacacionales… ¡pero hay solución!

Si eres de los que habla con sus macetas y las considera parte de la familia, toma nota. Porque cuidar de tus plantas en verano no es misión imposible: solo necesitas seguir estos 5 mandamientos infalibles (y llenos de amor verde).

1. Riego inteligente: ni más ni menos, lo justo y necesario

No, no se trata de regar como si no hubiera un mañana. El truco está en regar lento y con conciencia, dejando que el sustrato absorba bien el agua. Hazlo a primera hora de la mañana o al caer el sol para evitar la evaporación exprés.

Y si te vas de vacaciones, no te olvides de preparar sistemas de riego automáticos o pedirle ayuda a tu vecina de confianza. ¡Tus plantitas te lo agradecerán!

2. Humedad en el ambiente: un spa tropical para ellas

El calor reseca, y no solo tu piel. Tus plantas necesitan humedad en el aire para no deshidratarse. Si estás en casa, pulveriza sus hojas o coloca un humidificador. ¿Te vas? Llena cuencos con agua cerca de ellas y agrúpalas para que compartan ambiente. ¡Efecto selva asegurado!

3. ¡Cámbialas de sitio! Porque la luz también quema

Ese rincón junto a la ventana que les encanta en invierno, en verano puede convertirse en el infierno verde. Los rayos de sol directos pueden quemar sus hojas. Busca zonas más frescas, con luz filtrada y lejos de las paredes que acumulen calor. No te cortes en moverlas: es por su bien.

4. Maceta dentro de maceta: el truco estrella del verano

Este truco es tan simple como efectivo: pon la maceta original dentro de otra más grande. Así, la exterior actúa como barrera térmica, protege del calor y reduce la evaporación. Si además es de barro, ¡mejor que mejor!

5. Abono = energía + defensa natural

En verano tus plantas lo dan todo: crecen, florecen… y luchan contra plagas. Para mantenerlas fuertes y felices, abona con regularidad. Una planta bien nutrida es mucho más resistente al estrés térmico y a los ataques de insectos. Piénsalo como su batido de proteínas natural.

El verano no tiene por qué ser la estación del terror para tus plantas de interior. Con cuidados conscientes, un poquito de mimo y estos trucos de experta, lucirán verdes, frescas y radiantes… ¡aunque tú estés en la playa!