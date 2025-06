Anabel Pantoja cumple su promesa más íntima y revive una tradición familiar 15 años después tras la recuperación de su hija

Después de vivir el capítulo más delicado de su vida con el ingreso hospitalario de su hija recién nacida, Anabel Pantoja ha decidido retomar una de las tradiciones más especiales para ella: hacer el Camino del Rocío, algo que no hacía desde hace quince años. Y no lo ha hecho por capricho, sino por una promesa que llevaba tiempo grabada en el corazón: dar las gracias por la recuperación de su bebé.

“Tenía que cumplir todo lo que pedí”, ha confesado la influencer, que ya en marzo visitó el santuario de la Virgen del Rocío tras recibir el alta su hija, que pasó 17 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. “Era obligatorio para darle las gracias”, explicaba entonces emocionada.

Ahora, meses después y con su hija ya recuperada, Anabel ha vuelto a recorrer el camino hasta Almonte como muestra de agradecimiento, coincidiendo además con su paso por Sevilla para asistir a la comunión de la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, donde volvió a reencontrarse con parte del clan.

El clan Pantoja, entre ausencias y reproches

La celebración, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. Las grandes ausencias de Isabel Pantoja e Isa marcaron la comunión de la pequeña Ana, algo que Kiko Rivera no dudó en reflejar en sus redes sociales con una carta que ha hecho temblar a toda la familia: “Hoy algo se ha roto en mí, he perdido el control”, escribió con dureza.

Con frases como “A veces la vida nos enseña quién sí está y quién no”, el DJ dejó clara su decepción, mientras trata de recomponerse de un torbellino de emociones y cambios en su vida personal. “Demasiadas exigencias, demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y aunque intento ser fuerte, hay momentos en los que no puedo más”, admitía.

Anabel, volcada en su hija y en cerrar heridas

Por su parte, Anabel ha optado por el silencio y por volcarse en su bebé, ahora de seis meses, disfrutando de su crecimiento tras dejar atrás semanas de angustia. Con su regreso al Rocío, la sevillana cierra un ciclo y, al mismo tiempo, deja ver que a pesar de los conflictos familiares, hay promesas que están por encima de todo.

El gesto ha sido muy aplaudido por sus seguidores, que ven en Anabel a una madre agradecida, una hija devota de sus raíces y una mujer que, en medio del huracán mediático que siempre rodea a su apellido, sabe reencontrarse con lo que verdaderamente importa.