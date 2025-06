Tras la condena de prisión de los hermanos de Carlo Costanzia, Alejandra Rubio habla del enfrentamiento de su suegro con la prensa: "Una forma violenta y agresiva "

Duro golpe para Carlo Costanzia. Y es que tal y como ha adelantado 'Look' en primicia, ya hay sentencia para sus hermanos Pietro (24) y Rocco Costanzia (22), en prisión provisional en Italia desde hace más de un año acusados de un presunto intento de homicilio -en el caso del mayor de los hermanos como ejecutor, y en el del menor como cómplice y colaborador necesario- tras agredir a un joven llamado Oreste Borelli en Turín con un machete, causándole heridas tan graves que sufrió la amputación de una de sus piernas.

Sobre esto ha querido pronunciarse también Alejandra Rubio, novia de Carlo Costanzia. "Ayer se acusó a mi suegro de ser una persona violenta y agresiva, como hemos visto en los vídeos eso no ha ocurrido, una reportera dijo que se había comportado personalmente con ella de una forma violenta y agresiva, hemos visto que le decía que ahí no se podía grabar, no he visto nada que pueda justificar sus palabras, espero que esa persona hoy se disculpe"

Sentencia firme

El Tribunal de Turín ha hecho pública la sentencia este martes, y la jueza Ombretta Vanini ha sido implacable con los 'cuñados' de Alejandra Rubio: Pietro ha sido condenado a 12 años y medio de prisión por intento de asesinato, mientras su hermano Rocco -que le ayudó a escapar del lugar tras el suceso-, por su parte, ha sido condenado a 8 años y 10 meses. También ha sido condenada a diez meses de cárcel la exnovia de Pietro, Zahara, por encubrimiento, mientras que su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, ha sido absuelto del delito de falsedad documental que se le imputaba.

Cabe destacar que los fiscales del caso, Mario Bendoni y Davide Pretti, habían solicitado una pena de 14 años, y la sentencia no es firme por el momento, por lo que todo apunta a que el abogado de los hermanos Costanzia, Wilmer Perga, recurrirá la sentencia.