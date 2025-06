Melyssa Pinto se planta por miedo a la presión mediática y toma una decisión sobre su noviazgo con Mario Casas: "Ya no sé ni lo que tengo"

Después de que la revista 'Diez Minutos' publicase unas imágenes que confirman que la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto es una realidad y está cada vez más afianzada tras ser pillados celebrando el cumpleaños de la influencer con una cena romántica, la de 'La Isla de las Tentaciones' era sorprendida en un evento en la capital con una imagen del actor como fondo de pantalla de su móvil, dejando entrever que esta enamoradísima.

Según testigos presenciales, la hispano-portuguesa se derrumbó en dicha fiesta -con motivo de la presentación de la colección de trajes de baño de Sofía Suescun para Shein- y rompió a llorar sobrepasada por el revuelto mediático que se ha creado en torno a su historia de amor con el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo'.

Al parecer, tiene miedo de que la presión acabe con su romance con el actor, y estaría agobiada ante la posibilidad de que la prensa pueda provocar su ruptura con Mario, o a hablar de más y decir algo que no debe sobre su relación, y él -muy discreto con su vida sentimental- decida poner punto y final a lo suyo.

De ahí que en su reaparición en la fiesta de presentación de la nueva campaña de Aceites de Oliva de España, #ElComplementoPerfecto, en la que ha lucido el bolso viral con una botella de aceite incluida que ha popularizado Aitana desatando la locura, Melyssa se haya mostrado tajante y haya revelado la decisón que ha tomado tras salir a la luz su historia de amor con el atractivo intérprete.

Nuevo amor

"Estoy muy feliz, la verdad, muy contenta, en un momento muy bueno, estoy feliz conmigo misma que es lo importante. Ahora mismo en mi vida todo está bien, pero no voy a hablar. Es un tema del que no voy a hablar y es necesario también. Me sabe mal pero no te voy a contestar" ha asegurado cuando le hemos preguntado por Mario.

Sobre su 'pillada' luciendo una fotografía con el actor en su teléfono, la influencer ha echado balones fuera revelado que "cambio de fondo de pantalla mucho y ya no sé ni lo que tengo, la verdad. Ahora a mi perro Romeo, una foto muy buena por cierto". "Siento ser repetitiva pero es un tema del que no voy a hablar" ha zanjado, dejando claro que por el momento no va a sincerarse sobre sus sentimientos por el protagonista de 'Los hombres de Paco'.

"Yo igual que respeto que es vuestro trabajo y que me tengáis que preguntar también tenéis que respetar que yo, al final, es mi vida privada y elijo lo que contar y lo que no, y no voy a comentar nada" ha concluido, cerrada en banda a confirmar que está enamorada de Mario.

Además, y a pesar de que reconoce que no está viendo 'Supervivientes', tras su paso por el reality en 2021, ha mandado un mensaje a los concursantes, entre los que se encuentra el novio de Sheila Casas, Álvaro Muñoz Escassi, que podría convertirse en su cuñado si su relación con el actor sigue adelante aunque desvela que por el momento no le conoce: "Que luchen, que aguanten y que vayan hasta el final, que al final es una experiencia muy bonita de vivir, muy dura, pero también muy agradecida. Y que, pues eso, que va por todas".