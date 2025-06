Omar Montes, a punto de ser papá… ¡y “abuelo” por sorpresa!

¡Ternura, sorpresas y muchas risas! Así fue la última aparición pública de Omar Montes, quien no solo celebró un nuevo reconocimiento profesional, sino que también anunció por sorpresa que va a ser padre por segunda vez… y abuelo, aunque en el sentido más adorable y peludo de la palabra.

Vuelve a cambiar pañales… ¡y presume de familia perruna!

Con su característico humor y ese desparpajo que lo ha convertido en uno de los artistas más carismáticos del panorama nacional, Omar soltó la bomba: “Un niño siempre viene con un pan debajo del brazo, trae alegría y felicidad”, decía visiblemente emocionado ante los asistentes.

Acompañado por su pareja, Lola Romero, con quien lleva casi cuatro años de amor discreto y sin artificios, el cantante confirmó que esperan su primer hijo en común, aunque él ya es padre de un niño de 13 años fruto de una relación anterior.

Pero la sorpresa no quedó ahí… porque Omar Montes también confesó entre carcajadas que acaba de ser “abuelo”: “Mis perritos, la Monchi y el Batman, han tenido un bebé hace cuatro días y se llama Pepito”, soltó entre bromas, provocando un estallido de aplausos y carcajadas.

Y es que, si algo tiene claro Omar, es que la familia no solo se mide en número de hijos, sino también en huellas en el sofá y lametones inesperados.

“De diez trolas, una es verdad… pero no sabéis cuál”

Omar no solo se abrió sobre su faceta familiar, también tiró de ironía ante los medios, reconociendo que siempre le ha gustado jugar con sus declaraciones: “Vosotros me preguntáis una cosa, pero yo contesto otra. De diez trolas, una es verdad, pero no sabéis cuál”.

Con esta sinceridad entre líneas, el cantante volvía a dejar claro que su relación con la prensa está marcada por el humor y el misterio, incluyendo sus bromas sobre presentarse a Eurovisión o convertirse en actor.

Una pareja consolidada… pero discreta

Desde que se les vio por primera vez juntos en 2021, Omar y Lola han optado por llevar su amor lejos del foco mediático. Sin embargo, su aparición conjunta en este evento ha despejado todas las dudas: están más unidos que nunca y listos para ampliar la familia.

Con la llegada de este nuevo bebé (humano), y del pequeño Pepito (perruno), Omar Montes se adentra en una nueva etapa vital. Lo hace a su manera: con mucho humor, humildad y esa mezcla única de ternura y picardía que lo ha convertido en uno de los favoritos del corazón (y de las playlists).