El plató de Pasapalabra se rinde ante el emotivo adiós de Manu: "¡Qué precioso!"

No hay tarde de Pasapalabra que no esté marcada por la emoción de los duelos entre Manu y Rosa y que no cierre sin uno de los ingeniosos poemas de Manu. Cada programa, suele llegar a su fin con una rimas del madrileño que, tirando de originalidad, suele dedicar un emotivo mensaje a los invitados. Esta vez, la actriz Toni Acosta no ha podido evitar rendirse ante el nuevo poema del concursante. “¡Qué precioso!”: Toni Acosta se rinde al nuevo poema.

“¡Qué precioso!”: Toni Acosta se rinde al nuevo poema de Manu en Pasapalabra https://t.co/bYuCafbRv1 #Pasapalabra — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 3, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.