Preocupación por el estado de salud de Rocío Flores, a la espera del diagnóstico de su enfermedad: "No hagáis como yo, es mejor hacerse chequeos y prevenir"

Rocío Flores ha hecho saltar todas las alarmas al anunciar vía Instagram que está a la espera de realizarse unas pruebas médicas para hacer frente a una serie de síntomas que lleva tiempo arrastrando.

A pesar de su actitud positiva, la influencer ha compartido con sus seguidores la inquietud que ha generado en su entorno más cercano, especialmente en su padre. “Os juro que no puedo con él. Me van a sedar para una prueba y está completamente nervioso”, contaba entre risas, dejando ver el nerviosismo de Antonio David, quien confesaba sentirse muy afectado: “Tengo mucho miedo. Mis nervios están por los suelos. Si se lo hacen a ella, es como si me lo hicieran a mí”.

Por su parte, la joven ha aprovechado para lanzar un mensaje a sus seguidores a modo de consejo. “No hagáis como yo, no paséis meses sin consultar al médico. Es mejor ir, hacerse chequeos y prevenir”.

Rocío Flores es nieta de Rocío Jurado, una de las voces más queridas y representativas del panorama musical español, nació el 18 de septiembre de 1946 en Chipiona, Cádiz. Su nombre completo era Rocío Carrasco Mohedano, aunque en el mundo artístico se le conoce como Rocío Jurado, y comenzó su carrera a mediados de los años sesenta.

Desde su juventud, Rocío Jurado evidenció un talento innato para la música. A los 16 años, logró ganar su primer concurso en su ciudad de origen y rápidamente se presentó en festivales y eventos musicales por toda Andalucía.

El despegue de su carrera llegó en 1968 con su álbum debut, "Rocío Jurado canta a España", que incluía una recopilación de canciones populares de diversas regiones españolas. Este trabajo fue un gran éxito, lo que la posicionó como una de las artistas más apreciadas del país.

A lo largo de su vida profesional, Rocío Jurado lanzó más de 30 discos, vendiendo millones de copias a nivel mundial. Además, su carisma la llevó a actuar con éxito en películas y series de televisión, ganándose el cariño del público también como actriz.

Asimismo, Rocío Jurado es recordada por su papel como defensora de los derechos LGBT, siendo un símbolo para la comunidad. En tiempos en que hablar sobre orientación sexual era delicado en España, ella abogó por el respeto y la aceptación de todas las personas, independientemente de su identidad sexual.

Vida personal

La vida personal de Rocío no estuvo exenta de momentos difíciles. En 1984, sufrió la pérdida de su hermano en un accidente automovilístico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sobrevivió a un grave accidente de tráfico que lo dejó en coma durante varios días. Rocío Jurado también enfrentó una lucha contra el cáncer, enfermedad que finalmente le arrebató la vida en 2006, cuando tenía 61 años.