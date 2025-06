Rosa Rodríguez, concursante de Pasapalabra: "Me voy con todo a tope, porque ha sido un placer, un gustazo"

"Me voy con la oxitocina, con la adrenalina, con las endorfinas, con todo a tope, porque ha sido un placer, un gustazo, compartir espacio con gente con tanta gracia, con tanta bonhomía, con tanto arte. Ha sido una pasada". Son las palabras de despedida de Rosa Rodríguez, concursante de Pasapalabra, en el último programa. La gallega dedicó, como de costumbre un cariñoso adiós a los invitados famosos, en esta ocasión a Jorge Sanz, María Peláe, Toni Acosta y Diego Arjona.

Rosa agradeció de forma especial la ayuda de su equipo, formado por Toni Acosta y Diego Arjona. "No sabeis lo a gusto que me he sentido. Toni un placer, Diego ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias por cómo habéis jugado", señaló. Para terminar: "A los cuatro, buena suerte".

Este martes tampoco fue el día del bote en Pasapalabra, que ya asciende a 1.684.000 euros. El programa empezó con la alegría de los dos concursantes, de Manu y Rosa, al fimar un nuevo empate el lunes y evitar así la Silla Azul. Se trata del empate número 35, según destacó Roberto Leal, de los 135 duelos que llevan jugando el madrileño y la gallega. Rosa lleva precisamente 135 programas en Pasapalabra, mientras que Manu ya es el segundo concursante más veterano de la historia de Pasapalabra en su vuelta a Antena 3: 265 programas.

Si atendemos a las estadísticas, el madrileño tiene más opciones que la gallega de ganar el gran premio, pero en Pasapalabra todo es posible. Solo hay que ver lo que pasó con Orestes Barbero, el concursante más veterano de todos con 360 programas, que quedó eliminado por Rafa Castaño. El sevillano ganó en marzo de 2023 el mayor bote de la historia del concurso con 2.272.000 euros. Pese a ello, Orestes no se fue ni mucho menos con las manos vacías: se llevó 215.400 euros, fruto de sus muchas tardes en Pasapalabra.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.