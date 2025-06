Tras salir a la luz su ruptura, Malú anuncia su retirada de los escenarios con un contundente comunicado: "Ahora sí que sí, se acabó"

Tras una exitosa gira por diferentes ciudades de España y un sañto incluido a Latinomérica, Malú ponía fin a su gira con un emotivo comunicado en Instagram.

Ahora si q si… Se acabó una de las giras más bonitas y mágicas de mi vida… He disfrutado y masticado cada segundo en el escenario, de vosotros, de mi equipo…

Haber vuelto a cruzar el charco, reencontrarme con esas almas a las q tanto echaba de menos… No ha sido fácil conseguir llegar , hemos peleado hasta el último minuto… y gracias al equipo tan increíble q afortunadamente tengo, las ganas y la pasión lo hemos conseguido… No siempre podemos ganar, pero esta vez si… lo logramos y me vuelvo a España feliz de haberos sentido de nuevo tan cerca…

Gracias mi gente De Santiago de Chile y de Buenos Aires… siempre conseguís q se pare el tiempo y me explote el pecho de emoción.

Ojalá tengamos la oportunidad de poder volver muy muy pronto porq sois energía pura para el alma y los sentidos!

Gracias por tanto!

Os quiero ❤️🤟🏼

Una despedida de los escenarios que la cantante compartía a través de las redes sociales, con un sentido mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

Carrera musical

María Lucía Sánchez Benítez (Madrid, 15 de marzo de 1982), conocida artísticamente como Malú, es una cantante y compositora española.

La artista ha sido considerada una de las voces más importantes de la música española.Poseedora de una sólida trayectoria, ha vendido más de dos millones y medio de discos a lo largo de su carrera.Cuenta con reconocimientos como la Medalla de Andalucía por "toda una carrera" concedida en 2015, el Premio Ondas a "mejor artista del año" obtenido en 2014 o dos nominaciones a los Grammy Latinos, una de ellas en 2011 en la categoría al "mejor álbum vocal pop femenino". En 2014, se convirtió en la primera artista femenina en conseguir llenar el Palacio de los Deportes de Madrid hasta en cuatro ocasiones en una misma gira y la única en revalidar este hito dos años después.

Lleva desde 1998 en los escenarios, con trece discos de estudio, cinco discos recopilatorios, dos discos en directo y un documental. A lo largo de su carrera profesional, ha obtenido diecinueve discos de platino y cinco discos de oro solamente en álbumes. Asimismo, es una de las artistas españolas con más galardones y nominaciones a nivel nacional e internacional con dieciséis Premios Dial (siendo la artista más premiada en su historia), cinco Premios 40 Principales, seis nominaciones a los World Music Awards y cuatro Premios Cadena 100, entre otros.

Participó como asesora en el programa La Voz (Telecinco), donde fue ganadora en la segunda y cuarta edición con David Barrul e Irene Caruncho respectivamente. Formó parte del jurado de La voz Kids (España) resultando ganadora con María Parrado. Fuera de su carrera, ha sido una destacada patrocinadora de marcas y ha apoyado a distintas asociaciones benéficas en contra del cáncer, el maltrato animal o el abuso contra el medio ambiente.