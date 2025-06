Este es el truco que evitará que te estafen por teléfono y te lo dice la Policía Nacional

La Policía Nacional tiene el truco definitivo para evitar que te estafen por teléfono. El llamado voice hacking es un fenómeno emergente que consiste en utilizar tecnologías avanzadas para suplantar la voz de personas y cometer delitos. Gracias a ello, los cacos se hacen pasar por falsos parientes o amigos.

El voice hacking implica el uso de herramientas de inteligencia artificial para replicar la voz humana. Los estafadores graban fragmentos de audio de sus víctimas, que pueden obtenerse fácilmente de mensajes de voz, redes sociales o llamadas telefónicas. Con esta información, crean un modelo de voz que puede ser utilizado para engañar a familiares, amigos o incluso instituciones financieras.

Según un reporte publicado por la Europol, este tipo de estafa es cada vez más común debido a la accesibilidad de la tecnología de síntesis de voz. Esto ha hecho que las autoridades insten a la población a estar alerta y a verificar siempre la identidad de sus interlocutores.

Los ciberdelincuentes que practican el voice hacking suelen seguir un patrón bien definido. Primero, obtienen fragmentos de audio de la víctima, que no necesariamente tienen que ser extensos. Una vez que tienen suficientes muestras, utilizan software avanzado para crear un perfil de voz. A partir de ahí, pueden generar mensajes de voz falsos que suenan casi idénticos a los originales.

Este tipo de estafa es especialmente peligrosa porque puede ser utilizada para acceder a información sensible o para realizar transferencias bancarias bajo el engaño de que se trata de una solicitud legítima de la víctima.

La Policía Nacional, a través de sus redes sociales, ha lanzado un vídeo en el que explican el truco para evitar caer en el voice hacking o estafas similares. ¿Cuál es? "Un clave secreta familiar. El nombre de tu bisabuela o el de tu peluche favorito cuando eras niño o la letra de una canción que es especial para vosotros. Cualquier clave sirve, incluso si solo tiene sentido para vosotros. Entonces, ya pueden escribirte diciendo ser tu padre, tu hermana, tu pareja o incluso llamarte, clonando con inteligencia artificial la voz de un familiar que cuando te pida dinero o se produzca cualquier circunstancia extraña, tan solo tendrás que pedir esa clave para cerciorarte que esa persona es o no quien dice ser", explica con detalle un agente.

Estafas a través de WhatsApp

“Papá, me han robado el móvil”. “Mamá, este es mi nuevo número de teléfono, no puedo llamar. Envíame dinero”. Estos son dos ejemplos de los “ganchos emocionales” que utilizan los estafadores para engañar a través de WhatsApp. Así lo alerta la Policía Nacional con un vídeo explicativo a través de sus redes sociales. "Intentan suplantar la identidad de tu hijo para ganarse tu confianza y obtener tu dinero", advierte una agente. El Cuerpo Nacional de Policía pone un ejemplo real de mensaje. Es el siguiente: “Hola Papá, mi teléfono está roto. Tengo un número temporal. No puedo llamar. Puedes enviar un mensaje de WhatsApp a través de WhatsApp? Número: wa.me/+34650711960".

Aunque en realidad este mensaje aparece mal escrito, con frases incoherentes, sin tildes y sin signos de puntuación, son muchos usuarios los que siguen cayendo en la trampa. De ahí que la Policía Nacional haya lanzado un nuevo aviso a toda la población española. "Este timo no es nuevo, pero por desgracia sigue estando de moda", subraya la agente, que remata: "Así que recuerda: ¡No piques!".

Whatsapp es una de las aplicaciones más imprescindibles en nuestro día a día. Hasta los más negados con las redes sociales utilizan este método de mensajería rápida, ya sea para el trabajo o para uso personal. Pero esta característica global la convierte en una de las principales redes de pesca de víctimas entre los ciberdelincuentes.

La aplicación de Meta permite a cualquier persona con tu número enviarte un mensaje o meterte en un grupo. Esta posibilidad es una de las técnicas preferidas de los delincuentes de la red para tejer sus engaños y robarte todo tipo de datos.

Una de las últimas estafas sobre las que alerta la Policía es la de los códigos de Whatsapp. Funciona así: