Ángel Cristo atiza al presentador de Supervivientes tras la polémica con Escassi y Montoya: "Espero que te paguen doble"

Ángel Cristo no guarda ningún buen recuerdo de su paso por Supervivientes y aprovecha cualquier momento para atizar a la productora del programa y a su presentador, ahora tras la polémica con Escassi y Montoya: "Espero que te paguen el doble".

Y es que el hijo de Bárbara Rey y su mujer hicieron sendas publicaciones en sus perfiles oficiales de la red social de Instagram donde acusan directamente a Carlos Sobera de lo que ocurre en el reality, no solo ahora, sino cuando Ángel estuvo en el reality. "Lo de este señor es una vergüenza, no todo se vale por dinero y un puesto", "a Ricky también le dijiste que la organización era incapaz de ocultar algo, si la del sol no lo reconoce y uo monto un polllo a la directora de cuarzo, no se sabe nada de la agresión a Ángel, indignante", escribe Ana Herminia.

Ángel, por su parte, escribe "muy bien Carlos, espero que te paguen doble, la organización es sagrada, jamás mienten. Si Telecinco supiera lo que le ocultan las productoras..."

Supervivientes es un reality con una mecánica sencilla pero que ha demostrado ser tremendamente eficaz: un grupo de concursantes es trasladado a una isla deshabitada, donde deben enfrentarse a las condiciones extremas del entorno durante varias semanas. Sin lujos ni comodidades, su día a día gira en torno a la supervivencia, participando en pruebas físicas y mentales para conseguir comida, agua y otros recursos básicos. La convivencia forzada en esas circunstancias genera inevitablemente roces, alianzas y conflictos.

El éxito del programa en la televisión española se debe, en gran parte, a su capacidad para mezclar aventura, drama humano y espectáculo. La tensión de vivir en un entorno hostil, sumada a los retos que pone a prueba tanto la resistencia física como emocional de los concursantes, mantiene enganchados a los espectadores semana tras semana.

Uno de los ingredientes clave del atractivo de Supervivientes es la diversidad y el perfil de sus participantes. A lo largo de sus ediciones, ha reunido a rostros conocidos del mundo del espectáculo, la música, el deporte y las redes sociales. Esta mezcla de personalidades —elegidas muchas veces por su fuerte carácter o capacidad para generar momentos intensos— asegura entretenimiento constante.

Redes sociales

Además, el fenómeno Supervivientes va mucho más allá de la televisión. El programa tiene una enorme presencia en redes sociales, donde cada gala y cada conflicto se comenta en tiempo real. Los seguidores participan activamente con sus opiniones, memes y debates, lo que amplifica su impacto y convierte cada edición en un acontecimiento mediático de primer nivel.