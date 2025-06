Bombazo, Anabel Pantoja se bautiza en el Rocío: este es su nuevo nombre

Anabel Pantoja ha acudido a la romería del Rocío y, aprovechando esta cita, se ha bautizado, estrenando nuevo nombre.

Y es que, tal y como muestra en sus redes sociales, ya no volverá a llamarse Anabel, al menos no cuando vaya al Rocío, sino que se llamará Amapola del Camino. Pero esto no acaba aquí, sino que su novio David también tiene nuevo nombre, Lucero de la Mañana.

Publicación de Anabel Pantoja. / Instagram de Anabel Pantoja @anabelpantoja00

Anabel dejó su querida Sevilla para mudarse a Madrid y estudiar maquillaje, logrando así convertirse en la asistente de su tía. En 2011, debutó en televisión como colaboradora del "Programa de Ana Rosa" en Telecinco. Posteriormente, entre 2013 y 2016, fue parte del programa "Mujeres y Hombres y Viceversa", también en Telecinco, donde se desempeñó como comentarista.

En 2014, participó en "Supervivientes" con concursantes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval. A pesar de ser la segunda eliminada tras quince días, siguió su carrera en televisión y, entre 2015 y 2017, colaboró en "¡Qué tiempo tan feliz!". En 2016, compitió en "Levántate All Stars", presentado por Jesús Vázquez.

Anabel comenzó a colaborar en el debate de "Gran Hermano 16" en 2015 y apareció esporádicamente en "Sálvame". Con el tiempo, estas colaboraciones se volvieron más frecuentes, lo que aumentó su popularidad, especialmente en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. En 2019, concursó en "Gran Hermano VIP" junto a personalidades como Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores. Aunque fue la primera expulsada, en 2020 llegó a la final de "El tiempo del descuento". En septiembre de 2020, se convirtió en la primera participante de "Solos/Solas" en Mitele Plus.

En 2018, Anabel inició su emprendimiento empresarial abriendo un negocio de uñas y trabajando como diseñadora para una línea de bañadores y la marca de joyas Lueli. Además, gestiona su faceta de influencer con la agencia Influgency y, en 2021, comenzó a diseñar complementos.

En 2022, participó nuevamente en "Supervivientes", coincidiendo en el programa con figuras como Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante este reality, conoció a Yulen Pereira, esgrimista español, con quien comenzó una relación.

Anabel también fue parte de la gira latinoamericana de su tía Isabel. Sin embargo, tras la gira, Yulen terminó la relación, lo que la mantuvo en el ojo de la prensa del corazón, desmintiendo rumores que surgieron alrededor de su vida personal.

Eventos recientes

Anabel ha sabido disfrutar de su vida como influencer y en eventos recientes ha compartido escenario con reconocidos nombres del medio, como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo, consolidándose en la élite de los influencers en España. Además, ha abrazado la maternidad al dar la bienvenida a su hija Alma.