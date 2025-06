Melody rompe su silencio en 'El Hormiguero' y lanza un dardo a RTVE (y otro, en silencio, a Broncano)

Melody ha reaparecido con fuerza en el plató de El Hormiguero tras la tormenta mediática que ha desatado su paso por Eurovisión. En una entrevista cargada de sinceridad, humor e indirectas bien dirigidas, la artista ha querido aclarar muchos de los titulares que han circulado desde su regreso de Malmö. Lo ha hecho con una sonrisa… pero también con determinación.

"Yo no he perdido", sentenciaba ante Pablo Motos. "He ganado el corazón de mucha gente que no me conocía. Aunque haya quedado en el puesto 24, me fui satisfecha con mi actuación". Sin embargo, no ocultó su decepción: "Ya que quedé en ese puesto, me hubiese gustado equivocarme yo", confesaba, lanzando una clara crítica a la gestión de RTVE. “No soy malagradecida, pero estoy en mi derecho de decir lo que pienso”.

La polémica con RTVE y una cláusula que ya lleva su nombre

Melody también se refirió a su desencuentro con la cadena pública, asegurando que lo que más le dolió fue no poder tomar decisiones artísticas en ciertos momentos. Y es que, tras su paso por el festival, RTVE ha endurecido sus condiciones para futuros participantes del Benidorm Fest, con una cláusula que ya se conoce como “la cláusula Melody”.

Este nuevo punto exige que el representante de España esté totalmente disponible para RTVE hasta dos meses después del festival, sin poder acudir a otros programas o cadenas. ¿Una respuesta directa a su petición de descanso y a su ausencia mediática post-Eurovisión? Todo apunta a que sí.

Broncano y los 150.000 euros: una pulla con clase

Sobre David Broncano, quien fue acusado de comentarios despectivos y a quien Melody sugirió públicamente que pidiera disculpas, la artista no quiso entrar en una guerra abierta. Eso sí, sin nombrarlo, dejó clara su postura: “Han hecho comentarios hacia mi persona muy desagradables… No puedo hablar de muchos temas, pero me parece terrible lo que está pasando”.

También desmintió rotundamente los rumores sobre una supuesta exclusiva pactada por 150.000 euros: “Se han dicho cosas que no son verdad. Como que pedí unos días libres para luego cobrar por una entrevista. Eso no lo he hecho ni lo haría”. Y con su ya característico sentido del humor, bromeó varias veces en el programa sobre esa cantidad, quitándole hierro… pero dejando el mensaje claro.

La artista, que se ganó el cariño del público desde niña con El baile del gorila, se ha mostrado ahora como una mujer fuerte, segura y con un mensaje contundente: "Puedo gustar más o menos, pero siempre he ido con mi verdad y sin faltar el respeto". Una declaración de intenciones en toda regla.

Así, entre bromas con Pablo Motos y reflexiones cargadas de sinceridad, Melody dejó claro que esta etapa ha sido tan complicada como reveladora. Y aunque el puesto en Eurovisión no fue el soñado, la artista ha vuelto con fuerza… y con más ganas que nunca de que escuchen su voz, dentro y fuera del escenario.