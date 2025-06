Roberto Leal para el Rosco de Rosa en Pasapalabra para hacer un gran anuncio: "Tengo que decirte esto"

Rosa fue la primera en sorprenderse. Cuando todavía iba por la primera vuelta del Rosco y tocaba la letra Z, Roberto Leal, paró en seco el juego de Pasapalabra para hacer un gran anuncio. "Ah, claro, no hemos terminado, pero tengo que decirte esto", dijo el presentador creando intriga en la concursante y en el público.

Leal dio paso a la Terremoto de Alcorcón, uno de los cuatro famosos invitados en el concurso, junto a Gonzalo Miró, Marisa Jara y Pablo Carbonell. "Terre, díselo tú. Tienes que leer todo lo que pone ahí arriba: a cuatro de..., pero con alegría", indicó. Y la Terre dio la noticia: "Querida Rosa, querido Manuel, pero más querida Rosa, porque está en mi equipo, entiéndeme... Estás a cuatro (letras) de 1.690.000 euros. ¡Vámonos". Y agitó al público del plató.

El bote en estos momentos ya es el cuarto más alto en la historia del concurso desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal como presentador. El récord lo tiene Rafa Castaño. Consiguió el 16 de marzo de 2023, llevándose un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo de Pasapalabra: Orestes Barbero, con 360.

Pablo Díaz, el primer ganador, permaneció 260 programas y se llevó un bote de 1.828.000 euros. Y un premio parecido fue el que consiguió Óscar Díaz, el último vencedor hace un año con 1.816.000 euros.

Gonzalo Miró desveló este miércoles el gran secreto de Manu y Rosa. "Han dicho que no quieren ganar el Rosco hasta que no lleguen hasta los 2 millones de euros", dijo. "Bueno, no queda mucho", contestó Leal, que rápidamente apostilló: "No creo que sea así". Y Manu lo confirmó, negando con la cabeza.

Así fue el último Rosco

Ambos concursantes desde hace 136 programas (Manu lleva más, 266) siguen estudiando mucho para llevarse el bote. Pero este miércoles tampoco pudo ser. Rosa hizo, para empezar, diez aciertos del tirón. "Es casi la mitad", le aplaudió Roberto Leal, el presentador. La gallega tomó velocidad y acabó la primera vuelta del Rosco muy rápido, con 22 letras y 29 segundos de tiempo por delante.

Manu fue más rezagado durante la primera vuelta, pero luego remontó. Cuando Rosa ya había pasado la "Z", Manu todavía acumulaba 13 aciertos. Pero el psicólogo madrileño puso el turbo y con siete aciertos del tirón se puso al nivel de Rosa. La gallega se plantó finalmente con 23 letras y Manu hizo después lo mismo, acabando el Rosco con un nuevo empate.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.