Última hora sobre el estado de salud de Matamoros tras ingresar en Urgencias: "No puedo respirar"

Los seguidores de Matamoros están preocupados por su estado de salud tras tener que ingresar en Urgencias: "No puedeo respirar".

Estamos hablando de Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros, quien ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece con una mascarilla en la cara.

Junto a la imagen, escribe: "Al final ha pasado lo que me temía que me iba a pasar... soy alérgica desde pequeña y asmática también. Estuve poniéndome vacunas durante mucho tiempo para la alergia... y me desapareció durante año. Este año me ha vuelto muy fuerte y hoy ya casi sin poder respirar he tenido que ir a urgencias... tenía eventos a los que ir, y trabajos con los que cumplir, sientiéndolo mucho, esto es lo que me ha tocado hoy y espero remontarlo bien".

Influencer

Añade la influencer que "por lo que me han dicho los médicos, igual que yo en un día pasan muchas más personas, qué horror.. me duele la cabeza, los oídos, el pecho, no puedo respirar... me voy a dormir y soñar para mañana ya estar mejor".