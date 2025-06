Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana reavivan su guerra personal: "Qué pesada"

Parecía que la guerra personal entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana había cesado pero... nada de eso, se ha reavivado: "Qué pesada".

Y es que la celebrity dio unas declaraciones asegurando que con una sola frase podría "aniquilarla". Al repecto, la diseñadora señaló "qué pesada, ¿eh?", asegurando que "yo ya la aniquilé una vez con los WhatsApp".

Ágatha Ruiz de la Prada y Sentmenat es una reconocida diseñadora de moda, empresaria y aristócrata española, que ostenta los títulos nobiliarios de XIII marquesa de Castelldosríus, con grandeza de España, y XXIX baronesa de Santa Pau.

Hija del arquitecto y noble castellano Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz y de la aristócrata catalana María Isabel de Sentmenat y Urruela, Ágatha creció junto a sus cuatro hermanos —Manuel, Ana Sandra, Félix e Isabel—, además de una hermana paterna llamada Rachel. Se formó en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona.

Originalmente llamada Águeda, decidió cambiar su nombre a Ágatha, un proceso que no le resultó sencillo, pero que quedó reflejado oficialmente en su documentación. En cuanto a su apellido, siempre quiso mantener la composición completa “Ruiz de la Prada” porque solo “Ruiz” no le sonaba igual. Desde muy joven, tomó el diseño y el vestuario como un trabajo serio y profesional, no como un simple juego.

Comenzó su carrera profesional a los veinte años como asistente en el estudio madrileño del modisto Pepe Rubio. Un año después, presentó su primera pasarela en un centro de diseño en Madrid y participó en un desfile colectivo en el Museo de Arte Contemporáneo de la capital. Apenas otro año más tarde inauguró su primera tienda y presentó su colección “Trajes Pintados”.

Ágatha define su estilo como conceptual: "Si quitamos todo lo innecesario, la moda debe ser cómoda: cómoda para el cuerpo y la mente, cómoda para quien la lleva y para quien la observa, y también cómoda de producir y desechar".

Su creatividad ha trascendido la ropa para abarcar líneas de calzado, perfumes, relojes, cerámica decorativa, ropa para el hogar, papelería, muebles, vestuario teatral, prendas para muñecas, uniformes, medias, gafas, tapicería, disfraces, accesorios para cocina e incluso etiquetas para botellas de vino. Además, ha publicado varios libros y ha diseñado portadas para discos y libros.

En lo personal, mantuvo una relación de larga duración con el periodista y director Pedro J. Ramírez desde 1986, con quien tuvo dos hijos: Tristán y Olivia Cósima Ramírez Ruiz de la Prada. En 2016 se separaron, pocos meses después de haberse casado, formalizando su divorcio en 2017.

Durante la década de los 80, en pleno auge de la Movida madrileña, Ágatha fue una de las figuras clave que impulsaron el movimiento y desde entonces ha mantenido una presencia constante en la escena artística y cultural española.

Desde 1991 comenzó a licenciar su marca, y actualmente colabora con más de cincuenta licenciatarios. Su oferta abarca desde ropa femenina hasta muebles, puertas blindadas, cascos de moto, accesorios para mascotas, cosméticos, vajillas, joyería, vestidos de novia y artículos de tecnología, entre muchos otros. Su línea de perfumes se produce en colaboración con la firma española Puig.

Los diseños de Ágatha Ruiz de la Prada se caracterizan por el uso recurrente de motivos como corazones, rayas, colores vivos, estrellas y puntos, siempre con un aire lúdico y optimista. En sus propias palabras, la moda no debe ser una tortura: “Para lucir bien no hace falta sufrir, tacones imposibles y cinturones apretados resultan desagradables”.

Además de su labor creativa, Ágatha fue la impulsora de una propuesta de ley que logró igualar la sucesión de los títulos nobiliarios para hombres y mujeres, una normativa aprobada en 2006 que le permitió heredar el marquesado de Castelldosríus y la baronía de Santa Pau tras un largo proceso judicial que concluyó en 2010.

En 2015, la cantante Miley Cyrus eligió dos de sus icónicos vestidos para los MTV Video Music Awards, definiendo la experiencia de llevarlos como “Agatizarse”, una expresión que capturó el espíritu irreverente y colorido de la marca.

El Desafío

En 2021, Ágatha participó como concursante en el programa de televisión El Desafío de Antena 3, mostrando una faceta más cercana y desenfadada.