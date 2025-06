La desorbitada cantidad de dinero que ya alcanza el bote de Pasapalabra (y que pueden ganar Manu y Rosa)

El bote de Pasapalabra sigue y sigue creciendo. Y este viernes rebasará por primera vez, desde que Óscar Díaz se llevó hace un año el gran premio, los 1,7 millones de euros. En concreto, la cantidad de dinero que podrían ganar este viernes Manu o Rosa es 1.720.000 euros.

El bote en estos momentos ya es el cuarto más alto en la historia del concurso desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal como presentador. El récord lo tiene Rafa Castaño. Consiguió el 16 de marzo de 2023, llevándose un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo de Pasapalabra: Orestes Barbero, con 360.

Pablo Díaz, el primer ganador, permaneció 260 programas y se llevó un bote de 1.828.000 euros. Y un premio parecido fue el que consiguió Óscar Díaz con 1.816.000 euros.

Uno de los nuevos invitados de Pasapalabra, el colaborador de televisión Gonzalo Miró, desveló este miércoles el gran secreto de Manu y Rosa. "Han dicho que no quieren ganar el Rosco hasta que no lleguen hasta los 2 millones de euros", dijo. "Bueno, no queda mucho", contestó Leal, que rápidamente apostilló: "No creo que sea así". Y Manu lo confirmó, negando con la cabeza.

Así fue el último Rosco

Manu perdió este jueves un bote en Pasapalabra de casi 1,7 millones de euros por culpa de un grave despiste. Confundió el parque nacional de Doñana, ubicado en Andalucía, con el de Cabañeros, en Castilla La Mancha. Ese error le costó caro al madrileño, que a partir de ahí fue a menos en el Rosco.

Por su parte, Rosa, su rival desde hace 137 programas, completó un gran Rosco. Tanto, que cuando acabó con 22 aciertos, Manu tan solo llevaba 13 letras. "La M me la crucé uno de estos días, pero no la tengo suficientemente bien estudiada", dijo la gallega a la pregunta de Roberto Leal de "¿Tenías algo más?". Mielikki era la respuesta correcta con la M, que es la diosa filandesa de los bosques y la caza. "La había visto, pero nunca me hubiera venido", aseguró Rosa.

Quedaba solo, por tanto, en el Rosco Manu. "Tienes que sacar 13 (letras) y tienes 13 aciertos. Necesitamos todo para ganar", le puso en situación Roberto Leal. Y lo cierto es que el madrileño, con 267 programas a sus espaladas, estuvo cerca de alcanzar a Rosa y remontar. Pero en la Ñ tropezó.

"Contiene la Ñ. Parque nacional de España que se extiende por las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla", enunció el presentador. Y Manu contestó lanzado Cabañeros. ¡Gran fallo! Ya que Cabañeros está en Castilla La Mancha. El propio concursante se dio rápidamente cuenta de su error.

Aun con ese fallo, Manu tenía opciones de empatar e incluso ganar. Pero se la jugó dos veces y las dos las falló. Así que el Rosco acabó con una victoria clara para Rosa y Manu empezará el programa de este viernes sentado en la Silla Azul.