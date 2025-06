Manu pierde un bote de casi 1,7 millones de euros en Pasapalabra por un grave despiste

Manu perdió este jueves un bote en Pasapalabra de casi 1,7 millones de euros por culpa de un grave despiste. Confundió el parque nacional de Doñana, ubicado en Andalucía, con el de Cabañeros, en Castilla La Mancha. Ese error le costó caro al madrileño, que a partir de ahí fue a menos en el Rosco.

Por su parte, Rosa, su rival desde hace 137 programas, completó un gran Rosco. Tanto, que cuando acabó con 22 aciertos, Manu tan solo llevaba 13 letras. "La M me la crucé uno de estos días, pero no la tengo suficientemente bien estudiada", dijo la gallega a la pregunta de Roberto Leal de "¿Tenías algo más?". Mielikki era la respuesta correcta con la M, que es la diosa filandesa de los bosques y la caza. "La había visto, pero nunca me hubiera venido", aseguró Rosa.

Quedaba solo, por tanto, en el Rosco Manu. "Tienes que sacar 13 (letras) y tienes 13 aciertos. Necesitamos todo para ganar", le puso en situación Roberto Leal. Y lo cierto es que el madrileño, con 267 programas a sus espaladas, estuvo cerca de alcanzar a Rosa y remontar. Pero en la Ñ tropezó.

"Contiene la Ñ. Parque nacional de España que se extiende por las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla", enunció el presentador. Y Manu contestó lanzado Cabañeros. ¡Gran fallo! Ya que Cabañeros está en Castilla La Mancha. El propio concursante se dio rápidamente cuenta de su error.

Aun con ese fallo, Manu tenía opciones de empatar e incluso ganar. Pero se la jugó dos veces y las dos las falló. Así que el Rosco acabó con una victoria clara para Rosa y Manu empezará el programa de este viernes sentado en la Silla Azul.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.